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【晴報專訊】龍婷將於周日假文化中心舉行《星夢交響慈善音樂會》，前晚她與表演嘉賓彭家麗為音樂會綵排，龍婷預告將會大展舞技，近來忙於練歌外，還勤力上堂學跳舞。

龍婷再次挑戰跳唱。

龍婷與彭家麗曾於《中年好聲音》中合唱《一切也願意》，大獲好評，龍婷邀請對方擔任音樂會嘉賓，再次合體獻唱。她們前晚於觀塘綵排，彭家麗笑言龍婷找她任嘉賓必定撑場，更披露獲邀一起登台︰「唔係郵輪個啲，總之會去外地！」身旁的龍婷即搞笑稱︰「我想喺飛機度唱，未試過。」二人如此合拍，龍婷是否已頂替朱主席（朱壽仁）的位置？彭家麗即笑問龍婷可有聽過朱主席唱歌，又問她︰「你有無請佢？」相當搞笑。

龍婷與彭家麗正密鑼緊鼓綵排。

取代朱主席位置

將在日內開騷，龍婷直言閉關以確保身體健康，而彭家麗則自爆上周中了新冠肺炎，現已康復，前晚全程戴上口罩，她說︰「病完把聲仲好咗，因為多休息多飲水，又少食熱氣嘢。」另外，龍婷將於音樂會上大騷舞技，「去咗學跳舞三個鐘，到時會跳啲大家未見過嘅舞，我怕唔跳，大家會失望。（好似《中年好聲音》總決賽一樣sexy？）sexy有好多種嘅，今次會有另一種sexy！」

龍婷在《中年好聲音》總決賽跳唱《瘋了》，令人眼前一亮。（資料圖片）







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