加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】陳家樂和連詩雅（Shiga）昨日首次以夫妻檔出席《Johnnie Walker Blue Label沉浸式體驗館》活動，家樂全程戴黑超上陣，原來他早前踢波時撞傷右眼，翌日醒來竟出現恐怖滲血情況，嚇得Shiga馬上找醫生。

家樂大讚Shiga照顧周到，承諾會報答太太辛勞。

陳家樂與連詩雅昨日恩愛現身，提到眼睛受傷，家樂猶有餘悸表示︰「陳太（Shiga）好緊張影相畀醫生睇，搵咗個眼科醫生照下，照完先知眼球後面出晒血，但幸運地治療到，唔使做手術，只係喺醫院觀察咗幾日。」Shiga補充說︰「佢一個月內唔可以有激動情緒同做運動，講嘢都要好冷靜。」

蜜月旅行有拖無欠

家樂大讚太太照顧他十分周到，亦好大犧牲，「因為佢（Shiga）仲要做嘢，好似打兩份工咁，而我食完藥會好亢奮，朝早六、七點瞓醒之後就瞓唔番，老婆要負責煮早餐。」家樂指結婚剛一個月，給予太太一百分，「呢個意外係超大考驗，陳太奔波勞碌咁照顧我，好感激佢。」

Shiga恨與家樂再拍旅遊節目，笑言旅行可以慳荷包。

至於Shiga在家中是否要穿密實一點，不能太性感，好讓家樂好好休息？她笑言︰「無諗呢啲，總之做完嘢就趕返屋企煮飯，健康啲。」家樂亦十分識做，預告稍後「找數」報答太太，他稱︰「我欠佢一個蜜月，本來會去歐洲，但依家去唔到住，嚟緊老婆月尾生日，到時一次過搞。」Shiga豈不是好蝕？她聞言笑說︰「佢計數好叻嘅！今次我哋第一次一齊做嘢，大家又鍾意飲酒，食完飯都會飲番兩杯。」







香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問