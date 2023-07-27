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【晴報專訊】由ERROR成員郭嘉駿（193）和鍾卓穎（Ash）主持的靈探節目《撞鬼自駕遊》，二人早前遠赴英國拍攝，以自駕遊方式到各個猛鬼熱點靈探，以身犯險，Ash更疑似「領嘢」，全靠出發前獲七仙羽師傅贈予的仙丹，才有驚無險完成拍攝。

Ash深信世界上有鬼神的存在。

鍾卓穎前年參加《全民造星IV》而入行，主持過不同類型的綜藝節目，包括《撞名撞城遊一番》、《我想身體健康》和《全星暑假-P1X3L 5G上台計劃》等。Ash最想主持靈探節目，「今次係我向公司自薦，由細到大睇（靈異節目）女主持好容易鬼上身，又喊、又叫、又嘔，會諗係咪造假㗎？所以我好想試下。」

193和Ash在英國荒野用尋龍尺測試四周磁場。

出發前，七仙羽師傅給Ash招靈和驅鬼的法寶，「有仙丹、招魂蠟燭、驅鬼嘅香，七師傅話夠用㗎喇！」當中仙丹更救她一命，Ash續說︰「事緣我哋要住一間好猛嘅酒店，我當時拎住行李直接衝咗入房，無理過其他人，好似『神推鬼㧬』咁。」拍檔郭嘉駿當時發覺Ash有異樣，無論表情定語氣都跟平時的她很不同，Ash說︰「193嗰晚敲我房門想睇下間房，但我好惡咁話『唔方便，好攰呀，我瞓喇』跟住大力閂房門，193話我好似變咗另一個人，被我嚇到退後兩步。」當晚準備出發靈探，Ash突然又屙又嘔，嘴唇變白仲頭暈眼花，「我知道唔係水土不服，總之不在狀態，周身唔聚財，好想離開嗰度，大家叫我食七師傅畀嗰粒仙丹，食咗真係舒服咗。」雖然遇上難以解釋的經歷，但Ash沒有放棄，笑言已經「洗濕咗個頭」，只好繼續拍攝。

Ash在酒店房內，對鏡唱歌進行招魂儀式，「完咗之後，我嘅情緒有啲激動，好想喊，嗰晚仲要瞓番嗰間房，好彩大家肯坐低陪我到天光。」

大爆當護士時之禁忌

Ash入行前曾任職嬰兒ICU病房的護士，她坦言在醫院遇過靈異事件，「有個藥櫃要用密碼開啟，我開唔到，跟住去搵護士長幫手，佢一開就開到，佢話見到有個『小朋友』撳住咗個櫃。」談及坊間流傳的醫院禁忌，例如護士會袋鉸剪作為闢邪之用，Ash點頭表示︰「我哋會將鉸剪對住電話，因為驚半夜要收症，唔想有啲唔好嘅事發生，所以我哋會迷信；同埋唔好食紅豆沙，因為外形似血漿，驚有大事發生，需要好多血。」

Ash住猛鬼酒店當晚忽然身體不適，只能卧床休息，無法出外拍攝。







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