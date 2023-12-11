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《新聞女王》播出以來反應叫好又叫座，日前無線高層率領佘詩曼、高海寧等一眾演員舉行慶功宴，宣布劇集創下7天跨平台總收視最高27.9點，近180萬觀眾。全劇合共26集，昨晚香港播完第15集，大約是全劇的一大半路程，不過內地觀眾已經可以捷足先登，睇到《新聞女王》的大結局，網民更瘋狂在網上劇透大結局的彩蛋，認真掃興。

大結局的彩蛋原來是黃宗澤的客串現身，黃宗澤主演的《叠影狙擊》剛剛播出，沒想到踩過界在《新聞女王》都有客串。他事前已經大賣關子，「我是誰，我為甚麼在這裏，Man姐為甚麼和我在一起？慢慢看，#新聞女王# 大結局自然會揭曉的 」短短的一幕中，黃宗澤對佘詩曼飾演的Man姐講：「飛爺個位我冇興趣，SNK我都冇興趣，但我對你呢個新聞女王有啲興趣嘅。因為對我嚟講，只有國王，冇女王。」Man姐繼續淡定笑笑口說：「我只對新聞有興趣。」

不少網友坦言今次黃宗澤現身都大感驚喜，更有網友認為他的出現將是第二輯的「伏線」，起哄要求開拍第二輯。黃宗澤的留言似乎是暗示咗答案？他說：「其實我對女王沒興趣，我是對我的廚房有興趣！#新聞女王結局 黄宗澤#」

由於劇集大受歡迎，相應的宣傳活動都有所增加，《新聞女王》的大結局將於12月22日冬至當晚播出，一連播出25及26兩集，香港觀眾一定非常期待。不過，《新聞女王》團隊將於當日遠赴澳門，在當日舉辦活動，跟澳門的觀眾一齊收看大結局，據知佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅等都會出席。







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