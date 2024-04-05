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有「最美小龍女」之稱的姑姑李若彤，不時在網上分享keep fit心得，又拍片教大家做運動。早前她在上海出席論壇時，分享自己因情傷患上抑鬱症，病發時試過一星期不刷牙、不洗澡，形容自己「行屍走肉」。

李若彤與商人郭應泉相戀十年，二人2008年分手，愛得卑微的李若彤因飽受情傷，翌年抑鬱症病發：「我跟它（抑鬱症）的糾纏像一對情侶一樣，經歷過爭吵、磨合、討厭，然後接受它，最後在六、七年前就平靜分手。」

李若彤自言拍拖期間，每天活在媒體的惡意解讀和陌生人的異樣眼光：「他們說『你男朋友跟你十年了，不跟你結婚，又不給你名份，你年紀又這麼大了，又未結過婚，又未生過孩子，作為女人太失敗了吧…』，令我也懷疑自己『我真的很失敗嗎？』」

病發時，李若彤說：「抑鬱症最嚴重的時候，最常發生的事就是一個禮拜不出門，待在家裏不刷牙、不洗澡、不換衣服、頭髮也不梳，但我完全不覺得自己很邋遢。」她形容自己如機械人般，除了維持生命的吃飯、睡覺與「被迫」呼吸，世界上其他一切均與自己無關。她曾以最喜歡的東西來折磨自己：「試過一口氣吞下整整兩條瑞士卷，不是我覺得很美味，而是我根本沒有意識的一口接一口塞進嘴裏，直到我的胃提出反抗，我又沒意識地全部嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭！」

她自爆有些抑鬱行為，連家人都不知道：「我經常從家裏27樓的陽台往下看，但不知道看甚麼；切水果的時候，會突然舉起水果刀，對著鋒利的刀刃講話；甚至試過半夜自己開車去墳場，在那邊流連、發呆。在那個非常接近死亡的地方，我又從機械人，變成了一具行屍走肉。」

幸好，李若彤接觸健身，令她重啟人生，成為她的「救命恩人」：「病情最嚴重的時候，只有在健身房，我才能暫時擺脫麻木和痛苦。我從34歲開始有系統的健身，捲腹從剛開始只能做幾十下，慢慢到幾百下，到現在做上千下也不成問題。或許每天只比前一天多做了一下，但是一天一天累積起來的並不是數字，而是我對自己的肯定。」







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