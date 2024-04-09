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吳若希（Jinny）最近挑戰自己大玩「日更30天挑戰」，逼自己每日po靚相。日前吳若希與老公及仔女快閃廣州歎美食，並分享幾張淡妝照，誰知她的最新容貌竟然腫口腫面，不但嚇親網民，不少人毫不客氣留言，質疑她整容失敗！對此，吳若希解釋…

吳若希日前帶仔女北上，她上載幾張食飯獨照，留言：「開估～帶左（咗）對仔女快閃廣州融創！但對於我嚟講，最精彩唔係玩～係食！」

相中，一頭長直髮的吳若希化淡妝，大擺扮夾餸、飲龜苓膏、托腮等甫士，不過離奇的是她看來比平日明顯水腫得多，網民竟一時認不出她是誰，懷疑她整容過度：「塊面打咗咩？成個麵包超人咁.....」、「點解塊面咁膠嘅」、「點解個樣越嚟越唔似吳若希嘅」、「完全唔同咗樣變咗另一個人咁喎，過關出境嘅時候會唔會遇到好大問題㗎」等等，亦有不少人指她變得似田蕊妮和王子涵。

有人留言問吳若希「做乜搞成咁呀？唉」，獲本尊留言解釋：「唔使唉～ 女人仲有幾日會腫d既～～過幾日食返d清淡嘢就自然會好ga～ 放心。」她暗示因月經來潮而特別水腫，而翻看她連日的近照，確實輪廓較sharp。有網民更搞笑地說：「偶像 Jinny姐，千祈唔好食到好似您妹Joey（戴祖儀）咁呀！」明寸戴祖儀面大，吳若希搞笑回覆：「你咁樣好hurt佢！」







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