蒙嘉慧Po日本生活斬柴影片！渾圓身形：真係冇乜可能會瘦得返！同鄭伊健長居福岡「幸福肥」

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50歲的蒙嘉慧（Yoyo）與鄭伊健結婚11年，近年兩人生活重心都移到日本，Yoyo主力打理福岡開設的房地產公司，過往不時被網友野生捕獲，大家都指Yoyo「幸福肥」，她近日無視大家嘲笑身形，直接分享斬柴的影片，似乎非常享受當地的生活。

熱愛日本的Yoyo與伊健近年長居福岡，有工作才會返港，伊健繼續帶團隊去世界各地舉辦巡迴演唱會，而Yoyo在福岡開設的公司主要從事物業管理、買賣、移民及升學諮詢，雖然工作忙碌，但她都不忘會偷時間好好休息，享受生活。Yoyo性格一向男仔頭非常爽朗，平時在社交平台分享日本的生活日常都沒有P圖或者太重濾鏡，崇尚自然，加上她跟鄭伊健不時被小紅書用戶「野生捕獲」，最真實的狀態都在網上流傳，所以Yoyo隨心繼續分享自己的影片。今次Yoyo在戶外斬柴的影片，見她輕輕屈膝紥馬，用兩手拿起大斧頭，手起刀落，將木頭輕鬆劈開兩半。的確Yoyo的身形比以往圓潤，不過她一於少理笑言：「呢個都解鎖埋……真係冇乜可能會瘦得番。」

雖然伊健曾笑過太太肥，不過有時都乖乖改口話：「唔係肥係壯！」最重要是生活幸福。早前日本櫻花盛放，Yoyo都有分享櫻花樹下自拍照，她搞笑留言說：「最瘦㗎啦！」不少網友就讚她與伊健好有夫妻相：「呢個角度有伊健影子呀」、「第一眼以為係伊健」等等，莫非就是傳說中的夫妻相？







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