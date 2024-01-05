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西方政客及媒體唱衰中國經濟不是新鮮之事，近年他們的一條戰線是誇大中國的債務問題，意慾使人感到中國政府及社會皆欠債纍纍，無力償還，經濟崩潰可期。但若看他們的論述，除了數據誤導外，亦反映他們在經濟概念及中國國情的掌握上犯了一系列的錯誤。

近月人民銀行新任行長潘功勝對中國債務問題，有權威性的釐清。其實只要檢視人民銀行定期發布的統計數據，也可對了解中國債務的實況大有益處。不是說中國完全沒有債務問題，而是西方媒體所言，似是病入膏肓之人反而對患上普通感冒之人指手劃腳，說他們快要死了。

中國政府債 與美性質大不同

先弄清一些事實。債務有分政府債與民間債務，兩者要分別討論。政府總共欠債多少，要先看看用甚麼口徑，即包括甚麼在內。例如新加坡政府的欠債率極高，2022年達GDP的167.8%，但我們並不用太理會新加坡政府會否爆煲，原因是新加坡有中央公積金，政府把源源不絕的公積金借入，用以投資賺取回報，再支付公積金的利息。又例如香港金管局發行了1.25萬億港元的外匯基金票據及債券，佔了香港GDP差不多近半，但此種債務是用來調節金融市場的，隨時有力還債，不會構成金融危機。

中國政府債務只佔GDP的50%，遠低於美國及日本。(iStock)

中國2023年11月，據人民銀行的資料及國際貨幣基金的口徑，政府共發行了60.6萬億元人民幣的債務，佔2022年GDP的50%。這筆債中，中央政府的欠債約25萬億元人民幣（佔GDP的21%），地方政府約欠35萬億元人民幣（GDP的29%）。這是否危險？可作一些跨國比較。美國聯邦政府欠債28.75萬億美元，地方政府欠3.26萬億美元，共32.01萬億美元，佔2022年GDP的124.8%，遠高於中國的50%。若是與日本政府欠債等於GDP的241%相比，中國仍未夠資格被稱為高欠債國。

項目投資回報比例 需關注

上文提過，不同口徑定義的欠債可得到不同結果。若用最寬的口徑，中國地方政府的債務或許大至GDP的87%，這樣一來，中央加上地方政府的欠債便高達GDP的108%，似可與美國爭鋒。這種比較也是誤導的。中國地方政府的欠債與美國聯邦政府的欠債性質上頗有不同，中國地方政府借來的錢大多用於投資建設，有實物支持，將來也可帶來回報，若回報夠高，借得愈多愈好。美國聯邦政府的不同，它借來的錢是要應付今天的消費開支，用掉了便沒有了，借得太多，容易無力償還。兩者的差別，不可不察。

這並不表示地方政府債的高企可以完全不管。過去十多年，地方政府財政上失去不少自主權，富裕省份的收入，不少要上繳，支持中央及低收入省份。收入被取走一部分，開支卻不易減少，地方政府的開支是否符合成本效益？它們在基建等公益事業上有大量投資，有些回報不是太好，例如在荒山野嶺上開路，要很久才有收益。有些則人民得到方便，經濟得到開發，社會回報很高，但政府本身並不一定能收取到多少收益，那麼從政府的角度看，便是入不敷支，要虧本了。

地方政府開支是否符合成本效益值得留意。(iStock)

另一些則不但社會回報高，政府也可收回足夠的資金，不用虧損，這當然是較理想的情況。香港填海造地不但能帶來龐大的社會收益，政府靠賣地取得的資金，亦可合理估計超過建設成本，正是此種社會與政府回報皆不錯的例子。但內地未必每個項目都能達此標準，如何保證政府自己能在投資項目上取回付出的成本，亟需關注。

除了政府欠債外，尚有民間欠債。據人民銀行數據，2023年11月中國社會融資規模存量是365.77萬億元人民幣，減去了60.6萬元億人民幣政府債券，仍有305.17萬億元人民幣，佔2022年GDP的252%。這數字代表著政府以外的欠債，當中包括家庭債務與企業債務，家庭債務大部分應來自房產的按揭。美國的社會融資（政府以外）是多少？2023年第三季，住戶及非牟利機構共欠19.752萬億美元，非金融企業欠21.184萬億美元，共佔GDP的161%，比中國的低。

民間儲蓄率高 非債務高企

這並不表示中國民間（住戶加企業）的債務過高！要知道，中國的儲蓄率高達GDP的45%，與新加坡是叮噹馬頭，這麼龐大的新增資本如何注入經濟體中？中國的股市不算發達，大部分的資金只能通過存入銀行，再被住戶借來買房子或企業借來投資。因債務融資是住戶及企業得到資金的主要方法，所以中國的債務必不會低，但這些錢借來是用作投資而不是消費用掉的，所以遠為安全。但當然投資要注意成本效益，若像某些地產企業般過度擴張，借了錢給它們則風險大矣。所以問題不在債務的大小，而在投資是否審慎。

中國居民儲蓄率高達GDP的45%。(iStock)

另一點也要指出，一個國家倘無外債，若借款人共借了10億元，那麼同一國家內的債主便必曾借出過10億元，這筆錢是他們的資產財富。中國外債遠低於美國，是自己借錢給自己，安全得多。

（本文原載於1月5日《香港經濟日報》）







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