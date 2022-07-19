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【晴報專訊】食油是煮食必備，惟消委會發現市面上94%食油含至少1種有害污染物，近60%更檢出基因致癌物，其中1款純正花生油含量超標1倍；另有3款初榨橄欖油及冷壓油，更檢出不應含有的污染物，涉違例交海關跟進。而近年被視為營養價值豐富的椰子油，其飽和脂肪酸平均含量居榜首，可增壞膽固醇水平。

消委會建議無論選用哪種食油，應盡量減少高溫烹調，可改以蒸、燉、煮。

消委會去年11月至今年1月，在市面50款食油樣本中發現約60%、30款樣本分別檢出有毒物氯丙二醇（3-MCPD），最高樣本每公斤含1,900微克，全部無超出歐盟標準，但動物實驗證實長期攝入過量有損腎臟功能、中樞神經系統、及影響雄性生殖系統；亦有70%、35款樣本檢出塑化劑，可影響動物生殖系統，其中1款每公斤含11毫克，超出上限，已交食安中心跟進。

初榨冷壓不應含污染物 3款涉違例

另有58%、29款食油檢出基因致癌物「環氧丙醇」，其中2款每公斤分別含1,100及2,000微克，後者為御品皇純正花生油，超出歐盟標準1倍；御萬家百分百純正粟米油及御萬家百分百純正花生油，檢出基因致癌物「苯並[a]芘」，其中前者每公斤含2.1微克，輕微超歐盟標準的每公斤2微克。

御品皇代理商稱符本港法例及要求；御萬家分銷商則提供檢測報告，指3-MCPD及環氧丙醇含量較消委會測試低。

另一般初榨橄欖油及冷壓油，在生產過程上不會使用高溫及其他化學物，不應含3-MCPD、環氧丙醇等污染物，惟消委會發現14款中，有3款檢出3-MCPD及環氧丙醇，雖然3-MCPD含量在正常食用下不會構成健康風險，惟明顯違《商品說明條例》，已交海關跟進。

增壞膽固醇 椰子油飽和脂肪酸最多

消委會指，食油中的單元及多元不飽和脂肪酸，可降壞膽固醇水平。以每百克計，茶花籽油及葡萄籽油的單元及多元不飽和脂肪酸含量最高。近年被視為健康食品的椰子油，可增壞膽固醇水平的飽和脂肪酸平均含量最高，每百克達86.8克。以日攝2,000千卡能量的成年人計，飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量不應逾22克及2克。但有8款食油標示的營養素含量與結果有差距，最嚴重1款葵花籽油的多元不飽和脂肪酸含量，標示與結果相差85.7%，已交食安中心跟進。

消委會指，單元不飽和脂肪酸較多的食油如大豆油、橄欖油，高溫煎炸時較穩定；如用低煙點食油即椰子油、牛油果油，高溫烹調會釋出大量油煙，長期吸入會影響健康。

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