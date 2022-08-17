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【晴報專訊】近月逾30名確診兒童出現嘶哮症，2人入深切治療部。有兒科專家指，確診童的中長期後遺症浮現，約60人有「多系統發炎綜合症」（MIS-C），比例已超美國，料未來2至8周有更多個案，兒童醫院短期內將開專責門診長期跟進。而兒童亦現「長新冠」罕見病例，有女童每日失明數十秒，亦有病童脫髮，甚至「甩了三分二頭髮」。政府專家顧問劉宇隆警告，重症兒童治療後仍難百分百復元，應盡快接種。

專家指兒童染疫病情愈重，百分百復元機會愈低，應盡快打針。（資料圖片）



本港昨多5,162宗新症，88名住院兒童不足11歲。有嘶哮症的27個月大男童轉穩定，毋須插喉；但5歲9個月大女童仍危殆。劉宇隆透露，過去1個月有30名兒童有嘶哮症，且未必與病毒量高低有關。



30童有嘶哮症 2宗重症



瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華補充，初步分析，嘶哮症患者多涉BA.2，不少病重前已用藥，故僅2宗重症。他提醒，兒童有聲沙意味病毒入侵聲帶，高音吸氣即氣管已收窄，需立即入院，「若待出現腦缺氧，恐有長期後遺症。」而近日急性腦炎或發熱性驚厥（發燒痙攣）亦「多了很多」，相信與Omicron新變種更易侵襲幼童相關。

關日華（左）指，近期長新冠童多了短暫失明、濕疹、脫髮等病徵。



「中期後遺症」MIS-C病童亦增至60人，過半數要深切治療。按美國疾控中心數據，每3,200名病童便有1人屬MIS-C；第5波本港單計呈報19歲以下患者約15萬，即約每2,500人有1人屬MIS-C，比率更高。



併發MIS-C 未來料續增



關提醒，不乏輕症、無入院病童在確診後2至8周併發MIS-C，料隨確診增加，未來有更多病例浮現。由於MIS-C會影響兒童心、腎、肝等器官功能，外國有死亡個案，關指兒童醫院短期內將開專責診所，「以年計」跟進轉介個案。



至於兒童「長新冠」症狀，更首現短暫失明病例，關指有女童每日短暫喪失視力1、2次，每次維持10至30秒，疑病毒攻擊中樞神經所致，正與眼科和腦科等專家會診；另數名染Omicron兒童脫髮，有個案更「甩了三分二頭髮」，治療數月仍未好轉。而14名失去味覺或嗅覺兒童，至今有1、2人仍未復元。劉宇隆提醒家長，勿誤判本港醫療先進可治療兒童重症，實際病情愈重，百分百復元機會愈低，應盡快打針。關亦補充，康復兒童再打疫苗，亦可減MIS-C及長新冠風險。

有染疫兒童脫髮，治療數月未好轉。（病人家屬提供）



疑BA.4或5個案昨升至佔總病例24.5%；在272宗輸入個案中，有54宗為「黃碼」旅客在醫學監測期確診。劉料BA.5必會於3至4周內變主流病毒。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，3歲以下兒童幾乎無打疫苗，當感染上升，威脅更大。而截至昨日，4,576名3歲以下兒童已打首針。

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