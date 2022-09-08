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【晴報專訊】確診昨再升至10,194宗，當中164宗屬輸入。學校高感染持續，昨有799間校呈報1,361宗陽性，22校共24班須停面授1周。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，大埔白石角香港墨爾文國際學校小學部有30名學生及5名教職員染疫，全校26班中有21班過去7日有個案，當中4班更有3人以上確診，暫未找到校內有大型聚會或流行病學關連，故建議全校停課1周；綠楊幼稚園亦多1班3人爆疫要停課。

全港有2,870人正留院，亞博館治療中心240床「收爆」，昨有243人入住，醫管局擬中秋節後再加床位。而私院亦再調撥病床接收公院轉介患者，中大醫院下周將增8張新冠病床，3私院亦同意加最少30張，總病床量增至最少410張。另有四分一公院病人拒轉介。

3公院病房爆疫

另3公院病房爆疫，小欖醫院嚴重智障科繼女病房16人群組後，男病房亦有4人染疫；屯門醫院內科老人康復病房亦有4人確診；將軍澳醫院內科病房有3人中招。

昨多16人病逝，再創近月新高，死者年介47至99歲，7人未齊針，4人在家昏倒後死亡；6人死因料與新冠無關，當中47歲男已打3針，有高血壓、糖尿及心臟病史，在家不省人事，送院快測陽性，惟他無肺炎及早前無不適，臨床認為未必因新冠所致。另11間院舍有15人感染，99人須撤離。







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