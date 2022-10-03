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【晴報專訊】本港相繼放寬入境及堂食人數等防疫措施，惟商界形容目前是「屋漏兼逢連夜雨」，內外夾擊下，若未能與內地通關，難回復以往營商優勢，即使本月落實「0+0」檢疫安排，最快明年初才見成效。

陳茂波指，市道受經濟大環境影響，消費券僅發揮短期提振作用。

財政司司長陳茂波亦指，世界正經歷百年未有之大變局，上周六派發的消費券僅發揮短期提振作用，市道仍受經濟大環境影響。而上周末零售及餐飲市道暢旺，業界望短期內能逐步取消大部分防疫限制，重燃香港「夜生活」。

香港總商會總裁梁兆基指，「0+0」即使本月或下月實施，第四季經濟未必受惠。（資料圖片）

香港總商會總裁梁兆基昨表示，商界已準備招攬更多商務活動，希望盡快落實「0+0」安排，但即使本月或下月實施，因一般大型活動需籌備1至2個月，部分已遷移海外舉辦，難以短期內重返香港，相信第四季經濟未必受惠，最快要到明年首季才能見到效果，若仍未能與內地通關，相信難以回復以往的營商優勢。

他形容，商界目前是「屋漏兼逢連夜雨」，一方面急需轉型，另一方面外國經濟差、通脹高企、歐美市場呆滯，甚至面對戰爭威脅，加上疫情影響，無法作任何部署或與外界溝通。他指，商會早前作會員調查，顯示約30%大企業在上半年疫情較嚴重時，表明會考慮或已遷出香港，約10%企業屬永久遷離，形容已響起非常緊迫的警號。

他認為，政府需及早意識到本港人才流失的嚴重性，關注即將發表的《施政報告》，建議提高優化居留條件及津貼等，吸引中高級人才本港，否則難以與新加坡等城市競爭。

財政司司長陳茂波昨在網誌表示，消費券將為零售及餐飲市道注入約150億元的消費力，指上期消費券發放首月，約70%已被使用，其中約60%用於零售、約30%用於餐飲；超過3分1人在獲發券首月已全額用盡。但他說，雖然消費券可發揮短期提振作用，但零售市道始終受經濟大環境所影響，形容世界現正經歷百年未有之大變局，即將召開的中共二十大，將提供重要的方向。

周末零售餐飲旺業界冀重燃「夜生活」

新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，新地12大商場周末的營業額及人流，分別錄得按年30%及20%增長，有商場於3小時內已賣出60部iPhone及25隻Apple Watch。電器零售商百老滙高級零售經理姜偉輝指，過去2日生意暴升20%至30%，尤其是手提電話、相機等，但由於旅客佔部分店舖生意50%以上，要全面通關才能有利營商。

有飲食業界指，堂食放寬至12人一枱，有助刺激消費意慾。

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍說，上周六生意增長逾10%，估計因消費券及國慶假期帶動，加上政府將於本周放寬堂食至12人一枱等防疫措施，刺激消費意慾。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯稱，過去2日業界有10至20%生意增長，主要集中在早上及午市，因受防疫限制，餐廳難做兩輪晚市，望短期內能逐步取消大部分防疫限制，重燃香港「夜生活」。







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