行政長官李家超將於10月19日公布上任後第一份《施政報告》,不同政黨政團分別提出建議,新民黨也不例外,我們在9月15日向他提交了長達25頁的《施政報告》建議書,詳細臚列圍繞十大政策範疇的數十項建議,其中「葉劉倡雪卵津貼五萬」成了焦點,惹起網上熱議。我收到很多正面迴響,有已雪藏卵子的外籍女士來電郵表示支持建議,我落區時也有年輕人說希望我能成功爭取。

香港邁向老齡化與低生育

我提出這建議,是因為香港正邁向老齡化與低生育的社會。一方面,目前香港男性和女性的平均壽命分別達到82.9歲及88歲,屬全球最長壽地區。根據世界衛生組織的定義,香港在2022年後會步入「超老齡化」社會(Super Aged Society),推算香港在2033年將有30%的人口為65歲以上,屆時一位年輕人需要照顧多名長者。

另一方面,香港亦是全球生育率最低的地區。根據聯合國及經濟合作暨發展組織的統計,香港的平均生育率為0.75,低於新加坡的1.02及日本的1.30,更遠低於2.32的全球平均水平。再加上移民潮等等,政府統計處於8月11日公布香港最新人口(2022年年中)為7291600人,較去年同期下降1.6%。特區政府必須正視人口結構轉變的問題,盡快調整人口政策,短期可透過優惠政策吸納外來人口,長期要鼓勵生育,補充人口,為未來的高齡化社會做好準備。

年輕人拼事業延遲生育

事實上,很多香港女性(男性也是)在年輕時為事業為經濟拼博而錯過理想的結婚及生育期,待他們想生育時,身體狀況可能已不在最佳狀態,輔助生殖科技治療(包括冷藏卵子精子、人工授精、體外受精及冷藏胚胎移植等)一直有其需求。

特區政府於2000年通過《人類生殖科技條例》(Human Reproductive Technology Ordinance),於2001年設立人類生殖科技管理局(Council on Human Reproductive Technology),透過《人類生殖科技(牌照)規例》(Human Reproductive Technology (Licensing) Regulation)、《生殖科技及胚胎研究實務守則》(Code of Practice on Reproductive Technology & Embryo Research)等對業界作出規管。

私營冷藏卵子精子服務十分昂貴

目前香港的公營醫院及私營市場有提供輔助生殖科技治療,不過公營醫院輪候時間極長,私營機構則收費高昂,動輒花費數萬,還未必「一次成功」,一般市民未必能夠負擔。有見及此,為了讓市民有更多選擇,我建議特區政府向採用冷藏卵子精子服務的人士提供五萬元津貼,讓他們可在年輕、身體情況較佳時,及早冷藏卵子精子,也讓他們在工作、婚姻、生育之間可有更靈活的安排。

美國女性延遲生育

說到女性延遲生育的問題,其實也不是香港獨有,《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)剛剛9月號便有一篇題為”Who Needs Kids?”的文章,探討這個社會現狀。文章說在美國,因為工作、收入、家庭生活成本及生活方式改變等因素,愈來愈多女性延遲生育或者不生育。特別是收入方面,文章引述 Ferderal Reserve Bank of St. Louis的研究,指出在 2019年,沒子女的美國單身女性的平均年收入為65000美元,比沒子女的單身男性所賺的57000美元還要多。而 Century Foundation 則有另一項研究指出美國女性成為母親後會承受「懲罰」(Motherhood Penalty),估計損失年收入的15%,而黑人及拉丁裔母親所承受的「懲罰」可能會更多。

文章以一位叫Ashley Marrero的美國白種女性為例,Marrero 43歲,2008年離婚,沒子女。她對工作充滿熱誠,現在享受著單身、沒子女、收入豐厚而自由自在的生活方式,喜歡和朋友旅遊;與此同時,Marrero早於2018年已冷藏了卵子,以留自己多一個選擇。

像Marrero的美國白種女性愈來愈多,有可能影響美國的生育率。文章引述 US Census Bureau 的分析直指美國生育率在過去三十年持續下跌,指在1990年每1000位美國女性(15-44歲)生育71名嬰兒,但是在2019年則跌至只生育了58名嬰兒。不過我懷疑上述數據純粹是指白種女性,因為美國的黑人及拉丁裔女性仍然熱衷生育,而根據聯合國的數據,美國的生育率持續高企,達1.66,比香港的0.75高得多!

推動產業加強監管

回說香港,我提出向採用冷藏卵子精子服務的人士提供五萬元津貼的建議,拋磚引玉,引起社會討論,期望行政長官積極考慮。而在落實津貼的同時,特區政府應全面檢視社會需求、行業現況,亦需要更新相關的規例、守則,進一步監管及規範機構的營運模式、技術流程、安全標準、採用條件,以至冷藏期限等等,這樣既可推動產業發展,有利經濟,也可與時並進,推動有需要的市民做好家庭計劃,長遠有利香港整體人口發展。







