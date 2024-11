特朗普上台，全世界都不省心

加入最愛專欄 收藏文章

特朗普再次當選,搞得世界各國都不安寧,中國要考慮美國對華加徵高額關稅的後果,摸索如何破解壓力、開闢「拳頭產品」出口的新路徑;美國的盟友韓國、日本和歐洲多國,也要考慮特朗普的「無差別加徵關稅」對她們的貨物出口會帶來多大負面影響。

美國盟友國家預算受到「雙重夾擊」

特朗普在第一次執政時已經說得清清楚楚,受美國保護的歐亞盟國不能長期「搭順風車」,必須增強自我保護能力,必須加大國防開支。這個觀點是特朗普「美國優先」政策的重要組成部分,它強調,美國的資源要首先用於美國自身的經濟建設和維護國家安全。特朗普的立場符合美國民眾的基本思路,因為長期以來大多數美國人不太關心國際事務,認為美國足夠強大,沒人能夠威脅美國,外國的事情應該由外國去解決,不應該用美國納稅人的錢保護外國的安全。

特朗普主張「美國優先」,認為美國資源應先用於自身經濟建設和維護國家安全。(AP)

隨著特朗普再度當選,韓國、日本、北約盟國都需要修改各國的預算,加大國防開支。來自美國的這種壓力只會逐步增大,不可能減弱。而軍費一旦加上去,就不太可能降下來,日後就會變成預算中的固定開支,也就是「永久的負擔」。

另一方面,這些盟國還要考慮如何應對特朗普的「無差別加徵關稅」。特朗普上月29日在賓夕凡尼亞州的一場競選造勢大會上,批評歐盟國家不買美國的汽車,不買美國的農產品,並把幾百萬輛汽車賣到美國,在他當選後,將會通過一項「特朗普對等貿易法」(Trump reciprocal trade act),而歐盟國家「要付出重大代價」(No, no, no, they are going to have to pay a big price.)。他又指將對所有進口貨品徵收10%的關稅,對中國產品徵收60%的關稅。

從特朗普已經提名的下屆美國政府主要官員名單來看,他會認真兌現選舉期間的承諾,這對歐盟國家是不利的消息。歐盟成員都是經濟發達的出口國,除了成員之間的「內循環」,她們與外部世界的經貿聯繫也是國家經濟的重要支柱,尤其是德國這種經濟上很依賴出口的大國,其主要產業不能失去美國這個巨大的出口市場。

德國的經濟很依賴出口,不能失去美國這個巨大的市場。(AP)

一方面是政府開支必須增加國防預算,另一方面是企業對美出口受阻,可能會造成稅收減少、失業率增高,這種「雙重夾擊」令美國的盟友很頭疼,可是她們又不敢硬頂美國。馮德萊恩等一些歐盟領導人提出,用增加進口美國商品來緩解歐美之間的貿易爭端,但這能讓特朗普暫緩向歐盟加徵關稅嗎?恐怕誰也不知道答案。面對當前的不確定性,歐盟成員只能力求自保,尋找替代市場來保住本國的重要出口企業,讓成千上萬的工人不必失業。

中國努力尋找中高端產品替代市場

對於中國來說,特朗普的高關稅會帶來極大衝擊,但中國經濟發展遇到的阻力還不只是美國的高關稅,美國與歐盟對中國新能源車(電動車)等中高端產品實施的進口限制,可能會成為提振中國經濟的更大障礙。因此,全世界都高度關注目前中國與歐盟就電動車市場准入進行的雙邊談判,這讓我感覺有點像當年中國與美國就中國加入世界貿易組織(WTO)的談判。

發展和利用新型能源(太陽能、風能)與新能源車是世界的潮流,它符合綠色減排的主流環保理念。鑑於這一領域的賽道很長,中國企業大有可為,因為中國在新能源和新能源車領域有自己的先進技術和完善的產業鏈。這些產品的產值較高,利潤較好,發展潛力大,屬於中國產業升級的領軍產品。一旦失去美國和歐洲的新能源車市場,一大批中國相關企業會受到衝擊,後果會非常嚴重。

歐洲國家擁有完善的電動車運行生態,南方國家無法比擬。(AP)

最近有一種說法,認為中國可以團結「全球南方」(Global South)國家,透過與一帶一路沿線國家合作,尋找電動車的新出口市場。我認為,目前這不太可行,因為上述國家並不具備電動車暢行無阻、發揮優勢的客觀條件,缺少電動車運行所需的良好道路與通訊設施和足夠的充電設施。

全球南方國家包括部分一帶一路沿線國家,其最大特點是,大家都是發展中國家。中國是經濟最發達的發展中國家,其他發展中國家未必有中國這樣穩定的社會環境、完善的基礎設施以及善於使用最新科技成果的國民。很多南方國家電力短缺,經常停電,正在依靠中國的援助來發展電力基礎設施。與此同時,多數國家也沒有中國這樣完善(全覆蓋)的5G通訊網絡。欠缺這些基本條件,就難以創造出理想的電動車運行生態。中國電動車儘管與歐美同類產品相比物美價廉,但在南方國家仍無法迅速找到另一個大市場。

新加坡、泰國等部分東盟國家有較為穩定的社會環境和所需的基礎設施,但這些國家的市場規模十分有限。東盟內印尼、菲律賓、越南均為人口大國,但基礎設施無法與新加坡和泰國相比。一帶一路沿線由巴基斯坦到伊朗再到中亞和中東地區的很多國家,在社會秩序的安全穩定和基礎設施的完善程度上都不具備某些基本條件,暫時也不可能成為中國電動車出口的重要市場。全球南方的非洲和南美成員也都面臨類似的問題,這意味著中國的電動車出口不得不主要依賴發達國家市場。在特朗普推出高關稅的環境下,與歐盟談好價錢,鎖住歐盟市場,對中國在這一領域保持領先地位和提振中國經濟都有極其重要的作用。

製造電動車涉及一系列產業,是中國產業升級的突破口。(AP)

為甚麼把電動車看得這麼重?因為電動車和傳統燃油車有相似之處,它涉及電子、芯片、電池、鋼鐵、玻璃、橡膠、化工等一系列產業,靠這些產業的整體合力才能製造出優質、價格上有競爭力的電動車,它是製造業綜合能力的體現,也是中國產業升級的突破口。以往中國出口大量紡織、輕工業製成品,行銷全世界,這與日本和亞洲四小龍走過的道路一樣。如今這些產品仍然佔領全球南方的廣大市場,但中國出口企業的盈利不多,中國工人的收入水平無法進一步明顯提高,更無法帶動國內的消費市場。要改變這一現象,就必須實現產品的升級換代,取得較高利潤,而汽車行業是實現這一目標的重要突破點。當年因為日本汽車大量出口到美國,導致美日兩國大打貿易戰;如今美國帶頭對中國電動車全面封殺,並希望歐盟與之聯手,同樣是因為美國想維持其壟斷地位,保住整條產業鏈。

特朗普昨天(25日)在社交媒體的個人帳號上表示,因為美國的非法移民和毒品基本上都來自墨西哥和加拿大,他上任後會向墨西哥和加拿大出口到美國的商品徵收25%的關稅。在第一個任期內,特朗普不再承認美國與加拿大、墨西哥簽署的《北美自由貿易協定》,經過談判與兩國重新簽訂了《美國-墨西哥-加拿大協定》。現在特朗普的說法等於是又廢止了《美國-墨西哥-加拿大協定》,因為這一協定取消了三國之間的關稅。加拿大和墨西哥的領導人也開始頭疼了,尤其是加拿大,因為特朗普在總統大選期間對墨西哥發出過加徵高額關稅的威脅,但這次把加拿大也算進去,讓該國領導人很無奈。

我昨天聽英國電台的新聞分析很受啟發,一位英國新能源專家在Times Radio的採訪中提到,英國如今不是歐盟成員,對中國電動車的政策不必緊跟歐盟,從自身利益出發,可以考慮允許中國電動車企業來英國投資,開設新廠,讓英國生產燃油車的企業加速轉型,以便工人繼續有工可做,不會失業,英國現在這麼缺錢,對外來投資應該熱烈歡迎。我想,假如英國領導人也這樣考慮問題,那對中國電動車企業則是一個利好消息,等於打開了一個歐洲新市場;如果經過中加雙邊談判,令加拿大也允許中國企業設廠發展,最終成為中國電動車出口的市場,那就是一個更大的利好消息。當然,能不能實現這一目標,則要看下一步各方的做法會令形勢向哪個方向發展。中國新能源車的發展必須得到國家各個部門的支持,瞄準發達國家市場,不論是在歐洲、美洲還是亞洲、大洋洲,因為新能源車不是普通出口產品,無法指望利用全球南方市場來實現「出海」的目標。







