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在一次培訓項目中，為參與的企業學員練習台上演講。

通常學員都害怕上台講說話，怕自己講得不好，心驚膽顫的。

有這些情況，都因為缺乏經驗，訓練、自信及準備不足。

「台上一分鐘，台下十年功」，這應該是大部分人都聽過又聽懂的說法。中國文化中經常提及的語句，就是：「一步一腳印」。道理差不多。我總是向學員分享想自己在台上揮灑自如，除了基本要有的道理方法之外，一定要找目標對象來模仿學習；這個模仿不是複製，因為複製不了的，但是有些大原則方向，絕對值得參考，讓自己內化成為己有及己用！

（圖片來源：網上圖片，由作者提供）

早在今年三月因一場外交翻譯而廣為人認識及讚歎能力才華及美貌的有張京小姐。但論演說經驗穩定、精彩、功力深厚度，近年我常向學員推薦參考學習的對象人物就是現任外交部部長助理兼新聞司司長、歷任長達十年的外交部發言人華春瑩女士，人稱「華姐」。每次在電視中看到華姐在台上向國際講話、表達、回應問題，都展現新時代中國的自信形象！更重要的是，看到一份強烈「準備充足、有理有據」的大氣，彷彿是任何問題都難她不到，因為理直氣壯！

最近在一檔綜藝節目《黨課開講啦》，華姐親自上陣，在寬大的舞台上獨力站台接近四十分鐘的說話，不只是精彩，更是足以作為一個絕佳的現場演講學習觀摩個案！華姐一如過往的表現機智，說話流利，不除不疾，氣派大方！（參考視頻：https://mp.weixin.qq.com/s/SlLChTUKz8w333-7bPEauQ）

（圖片來源：網上圖片，由作者提供）

（圖片來源：網上圖片，由作者提供）

綜觀表現，有以下屬於她的風格的特點值得參考學習：

1. 邏輯思維細緻

2. 語詞文化量足

3. 語調清晰柔和

4. 態度不慍不火

5. 表達不卑不亢

6. 表情從容不迫

7. 眼神威而不猛

8. 笑容溫和親切

9. 著裝樸實無華

10. 儀容落落大方

又，從華姐身上，從來不會見到以下的特點（卻在部分西方領導人身上常見）：

1. 咬呀切齒的喊話

2. 怒火填胸的指摘

3. 粗爆野蠻的用語

4. 不負責任的言論

5. 自以為是的高傲

6. 手舞足蹈的肢勢

7. 眼神不屑的目光

8. 強硬剛烈的堅持

9. 不可一世的氣焰

10. 無中生有的威嚇

看到華姐身上展現的是中國人的智謀及雅量氣質，散發的是傳統經典文化《論語》的真實詮釋版。大成至聖先師孔子在《論語》「雍也第六」中說到「質勝文則野，文勝質則史，文質彬彬，然後君子」。意思是過於質樸而文采不足，便會像村野之夫；文采過多而不夠質樸，便會像史官。既質樸又有文采，才足以成為君子。

每次見到華姐的演說，總會不其然想起故人前民政事務局副局長許曉暉女士；我親聞耳睹許女士好多次的公開演說，許曉暉的表達方式跟華姐有頗多原則性的共同點，同樣的滿有雅量氣質，說話流利，不除不疾，氣派大方！也是很值得作為演說的學習個案。

（圖片來源：網上圖片，由作者提供）

但願未來的香港也有更多官員將「文質彬彬」演化出來的表達及演說高手！







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