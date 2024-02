加入最愛專欄 收藏文章

美聯儲局2月議息會講了3件事:

(1)不加息;

(2)但也暫不減息;

(3)美國銀行穩不穩。

(1)和(2)我沒心機去談,反正之前數月,已多談。今(2日)只做文抄公,抄中信證券(06030)和中金公司(03908)的評論予大家參考:

中信證券研報表示,美聯儲局2024年1月議息會議將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%至5.5%。本次會議聲明發生較大變化,顯示美聯儲局政策立場或已有調整。

1. 對經濟描述發生變化,從12月的「經濟活動的增長速度較第三季度的強勁增速有所放緩」(growth of economic activity has slowed from its strong pace in the third quarter)改為「經濟活動以穩健的速度擴張」(economic activity has been expanding at a solid pace),顯示對經濟信心有所增加;

2. 刪除了此前對金融條件的描述「美國銀行系統穩健且具有彈性。對家庭和企業更嚴格的金融和信貸條件可能會對經濟活動、僱傭和通脹產生負面影響」;

3. 增加了「委員會認為實現其就業和通脹目標的風險正在向更好的平衡轉移。經濟前景不確定」的描述(The Committee judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are moving into better balance. The economic outlook is uncertain);

4. 對後續政策指引發生變化,刪除了「委員會將繼續評估額外信息及其對貨幣政策的含義。在決定可能適當的任何額外政策收緊程度以使通脹隨時間回歸至2%時,委員會將考慮貨幣政策的累積收緊、貨幣政策影響經濟活動和通脹的時滯,以及經濟和金融發展。」改為「在考慮對聯邦基金利率目標區間的任何調整時,委員會將仔細評估即將到來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會並不預期在對通脹穩定向2%靠近有更大信心之前會降低目標區間。」(In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate the Committee will carefully assess incoming data the evolving outlook and the balance of risks. The Committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2 percent.)

中金公司研報指出,近期強勁的經濟數據,以及紅海航運中斷帶來的供應鏈風險,是導致美聯儲局更為謹慎的主要原因。如果經濟基礎還很強勁,且供給風險並未徹底解除,那麼通脹壓力重現的風險就不容忽視。預計的基準情形仍是美聯儲或於二季度降息,但全年降息的幅度或沒有市場預測的那麼多。

中金公司研報指出,美聯儲局此次傳遞的核心信息是,會降息但不想讓市場預期太早。因此,縱觀美聯儲局大幅修改的會議聲明以及鮑威爾在會後新聞發布會上的表態,都可以看出美聯儲局在為降息做準備和鋪墊,但又不想讓市場搶跑太多,所以在不斷的給3月降息的預期「潑冷水」。3月降息預期本來就有些勉強,畢竟當前美國基本面並不支持過快過早降息,但提前降息仍有可能,至於說到底是3月還是5月降息,從資產角度差異可能沒那麼大,只要方向明確,交易方向也就明確,無非中間會出現一些「折返跑」。

筆者想談的,是第(3)。

要談(3)就要看美聯儲局的新聞公告(圖一),一般言,儲局每次的議息後通告,都只是有少許改動,因為每個改動都會被市場拿放大鏡來看,改動的背後有甚麼重大啟示。但今次的新聞公告就有大幅更動,紅過紅海。這代表甚麼?筆者看是將有大動作了。

其中最大動作的是美聯儲局刪除了美國銀行業安穩一段,見圖一的藍框。

美聯儲局刪去美國銀行業安穩一段,是因為美國的銀行業將不會安穩,故快快刪去,以免一旦出事,便被打臉?又或是美國銀行業已很安穩,不要再無事說事。

2023年的矽谷銀行爆煲,逼美儲局提出了個銀行借貸計劃(BTFP),是美聯儲局向水緊銀行作QE,此計劃將於2024年3月11日,如不被延期,將要完結。如完結時,美國銀行業仍然水緊,則另個類似矽谷銀行爆煲事件,將會出現。

美聯儲局新聞發布會後,紐約社區銀行公布其財報,市場被嚇一跳,而美國紐約社區銀行(NYCB.US)立馬跌至2023年矽谷銀行爆煲時水平(圖二),反映美國小型銀行有「危機」了?

紐約社區銀行帶來甚麼驚嚇?其財報顯示該行的壞帳撥備為5.52億美元。分析師原先估計是撥備4500萬美元便夠,但今時竟多出10倍。這是該銀行太疊水,還是這類的社區銀行的商業地產貸款有龐大的潛在違約風險?不知,要等3月11日,美聯儲局真正取消銀行借貸計劃後,美國銀行業的反應如何才定。無論如何,如美國3月減息,將是凶兆。筆者在1月18日已有文述及(圖三),而凶就是美銀行業出現危機。

