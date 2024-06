鮑威爾承認美就業被誇大

加入最愛專欄 收藏文章

港周四(13日)早上,美聯儲局就剛剛的美聯儲局議息會召開記者招待會,傳媒多聚焦於美通脹軟下和美聯儲局議息會保持美息不變,但就少談美聯儲局主席鮑威爾的一句話。

這句話是關於上周五(7日)美就業數據的,鮑威爾話,美國的非農職位增長是: They may be a bit overstated(有可能誇大了)(圖一)。

乜叫有可能誇大?是誇大就是誇大,是誇小就是誇小,乜叫有可能誇大。統計不是應嚴謹的嗎?

鮑威爾這個美就業被誇大之言,在1月的聯儲局議息會會議紀要也有。

美國聯儲局1月議息會的會議紀錄於2月22日公開,內裏有這一句:

While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive Fed officials judged that some of the recent improvement reflected idiosyncratic movements in a few series.

簡譯過來是:

「最近的趨勢(指就業情況)是蠻好的,但美儲局有些成員認為最近的一些好象反映有特殊的情況。」

美聯儲局公告裏這段話,是官話,不明指你造假,他們認為是有特殊情況,即是唔信囉。

美國物價高踞不下

而在2022年中起,亦已有高盛、美銀、摩根等華爾街大行,以至三藩市儲局和費城聯儲局都有研究報告謂自2022年3月起,美非農職位增長就有造假,期內美職位增長可能被誇大了900萬個之多(圖二)。非農職位增長是美聯儲局看重的加減息指標之一,如非農職位增長被造假,則美聯儲局所謂的美息要「higher & longer」或「high and longer」,是否都是錯誤決定?

鮑威爾一方面承認非農職位增長被誇大了,但仍謂美就業情況好,以至強勁,就是瞪眼講大話。因為5月的美國就業情況是:勞工部數據謂非農職位新增了27.2萬個,但據人口調查局的數據,則是有40.8萬個非農職位消失了(圖三)。

市場現對剛公布的美通脹升3.3%較市場預期的升3.4%感到鼓舞,但這個3.3%通脹,僅是自今年1月以來的橫行(圖四)。通脹是年比和月比,但實際的物價是自拜登上台後便急升了上去回落不下,仍處高位(圖五)。要理解圖四並不困難,物價由100美元升上200美元並持平在200美元區,通脹則會在物價100美元升上200美元時增了100%,但之後由於物價持平在200美元高踞不下,通脹率無論是月比還是年比,都會在「零」。通脹率在「零」但物價則在200美元,你荷包有好過嗎?

物價不降,通脹率的回下,只是虛假的無通脹。因為物價不漲,持平,是可以猝然回升,只有物價下降,才是真的無通脹。圖六的美國歷史通脹走勢圖顯示,如歷史重複,今時的美通脹只是似回順,而在2025年起,美通脹會再回升,屆時美聯儲局還可以減息嗎?

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







