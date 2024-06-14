鮑威爾承認美就業被誇大

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港周四（13日）早上，美聯儲局就剛剛的美聯儲局議息會召開記者招待會，傳媒多聚焦於美通脹軟下和美聯儲局議息會保持美息不變，但就少談美聯儲局主席鮑威爾的一句話。

這句話是關於上周五（7日）美就業數據的，鮑威爾話，美國的非農職位增長是： They may be a bit overstated（有可能誇大了）（圖一）。

乜叫有可能誇大？是誇大就是誇大，是誇小就是誇小，乜叫有可能誇大。統計不是應嚴謹的嗎？

鮑威爾這個美就業被誇大之言，在1月的聯儲局議息會會議紀要也有。

美國聯儲局1月議息會的會議紀錄於2月22日公開，內裏有這一句：

While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive Fed officials judged that some of the recent improvement reflected idiosyncratic movements in a few series.

簡譯過來是：

「最近的趨勢（指就業情況）是蠻好的，但美儲局有些成員認為最近的一些好象反映有特殊的情況。」

美聯儲局公告裏這段話，是官話，不明指你造假，他們認為是有特殊情況，即是唔信囉。

美國物價高踞不下

而在2022年中起，亦已有高盛、美銀、摩根等華爾街大行，以至三藩市儲局和費城聯儲局都有研究報告謂自2022年3月起，美非農職位增長就有造假，期內美職位增長可能被誇大了900萬個之多（圖二）。非農職位增長是美聯儲局看重的加減息指標之一，如非農職位增長被造假，則美聯儲局所謂的美息要「higher & longer」或「high and longer」，是否都是錯誤決定？

鮑威爾一方面承認非農職位增長被誇大了，但仍謂美就業情況好，以至強勁，就是瞪眼講大話。因為5月的美國就業情況是：勞工部數據謂非農職位新增了27.2萬個，但據人口調查局的數據，則是有40.8萬個非農職位消失了（圖三）。

市場現對剛公布的美通脹升3.3%較市場預期的升3.4%感到鼓舞，但這個3.3%通脹，僅是自今年1月以來的橫行（圖四）。通脹是年比和月比，但實際的物價是自拜登上台後便急升了上去回落不下，仍處高位（圖五）。要理解圖四並不困難，物價由100美元升上200美元並持平在200美元區，通脹則會在物價100美元升上200美元時增了100%，但之後由於物價持平在200美元高踞不下，通脹率無論是月比還是年比，都會在「零」。通脹率在「零」但物價則在200美元，你荷包有好過嗎？

物價不降，通脹率的回下，只是虛假的無通脹。因為物價不漲，持平，是可以猝然回升，只有物價下降，才是真的無通脹。圖六的美國歷史通脹走勢圖顯示，如歷史重複，今時的美通脹只是似回順，而在2025年起，美通脹會再回升，屆時美聯儲局還可以減息嗎？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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