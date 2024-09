加入最愛專欄 收藏文章

前兩天橫跨24小時內,美國在政、經及科技界,有3件大事發生:總統候選人辯論、公布8月CPI,以及英偉達(NVDA)的黃仁勳出席高盛的科技會議(圖一),而黃仁勳的言論卻比另外兩件事對標指的影響更大(圖二),他說了些甚麼?

會上,黃仁勳分享了許多看法和計劃,從英偉達的轉型、一般用途與加速計算之間的差異,到競爭壁壘、數據中心的市場發展,以及英偉達對亞洲供應鏈的依賴等,其中不乏真知灼見。

不過,以上全都不及他說,市場「對芯片的需求如此龐大」(Demand for AI chips is so great),客戶關係很「緊張」(tense)。這才是市場和投資者想聽到或需要聽到的一切。

當天(11日),英偉達在美股早段曾小幅轉跌向下,一度逼近107元(美元.下同),其後隨著黃仁勳的講話,升幅不斷擴大,到尾市仍在不斷創新高,股價急升了10元,最高升8.4%,並一度升破117元(圖三)。

英偉達創6周最大升幅

最終,英偉達升逾8%(8.15%),創出6星期以來最大升幅,市值約為2,500億元(約1.9375萬億港元)。在英偉達的帶動下,美股半導體板塊普遍都升,Arm(ARM)升逾10%(圖四),博通(Broadcom),(AVGO)升逾6%(圖五),台積電(TSM)和美光(MU)升逾4%(圖六及圖七)。標指隨之急升,不僅收復了之前失地,還倒升了1%以上。

有人卻說,英偉達升與其說黃仁勳的說話,讓投資者重拾信心,不如說沙特阿拉伯將成為英偉達潛在客戶的「場外」傳聞,影響更大。根據新聞網站《Semafor》報道,傳美國政府正考慮對英偉達開綠燈,准其芯片輸往沙特。

無論如何,事實是黃仁勳說了那「最重要」的幾句話,便令英偉達的股價和市值,以及標指俱升,幾句話的「現金變現率」非常非常非常之大。不過,市場和投資者始終關注,繼續建設AI基建,投資回報是否足夠?與PC和雲計算相比,英偉達產品或服務的回報率有甚麼分別?

黃仁勳親解技術優勢

黃仁勳指出,在雲計算之前,最大的趨勢是虛擬化。虛擬化意味著客戶將數據中心裏的所有硬件,化為虛擬數據中心,才可以進行跨數據中心移動工作負載,而不必直接與特定的電腦聯繫。結果是,數據中心的使用率提高了,成本則減少了兩倍到兩倍半,而且幾乎可在一夜之間完成。此外,由於許多公司都得以共用資源,令成本再次下降,使用率再次提高。

黃仁勳說:「這些年的所有進步,掩蓋了底層的根本變化,那就是摩爾定律(副文)的終結。我們從使用率提升中獲得了兩倍,甚至更多的成本降低,但這也碰到了晶體管(transistor)和CPU性能的極限。

所有的這些使用率的提升已經達到了極限,這也是為甚麼我們現在看到數據中心和計算膨脹的原因。因此,第一件正在發生的事情就是加速計算。當你在處理資料時,例如使用Spark(目前世界上使用最廣泛的數據處理引擎之一),如果你使用Spark,並通過英偉達加速器加速它,你可以看到20倍的加速,這意味著你會節省10倍的成本!

由於你需要支付英偉達GPU的費用,雖然計算成本可能會增加一倍,但你將減少計算時間20倍。因此,你最終節省了10倍的成本。對於加速計算來說,這樣的投資回報率並不罕見。我建議你加速一切可以加速的工作,然後使用GPU進行加速,這樣便可立即取得投資回報。」

AI浪潮驅動龐大需求

此外,黃仁勳指出,生成式AI是AI的第一波浪潮,基礎設施用家(例如英偉達和所有雲服務提供者)將基礎設施放在雲上,供開發人員使用這些機器來進行AI模型訓練和微調,以及為AI模型提供保護等。

正因需求如此龐大,黃仁勳說每花費1元在英偉達,雲服務提供者可獲5元的租金回報。這種情況正在全球範圍內發生,一切都供不應求。

黃仁勳指一些通行的應用,包括OpenAI的ChatGPT、GitHub的Copilot,或者英偉達內部使用的共同生成器,它們提升生產力的程度是不可思議的。目前,英偉達每名軟件工程師都在使用各式各樣的共同生成器。

他認為,企業別無選擇,只能接受「加速計算」的潮流,而英偉達的技術不僅能加速原本的工作,例如數據處理的負載,更可完成舊技術無法應對的AI任務,而英偉達旗下、號稱「最強AI芯片」的「Blackwell」尤其受市場歡迎。

不過,對黃仁勳「我們目前與全球每一家AI公司都有合作,也與每一家數據中心有合作。我不知道有哪家雲服務提供者,或電腦製造商是我們沒有合作的。」這種說法,投資者是否需要毫無保留地照單全收?

「黃仁勳講話」的現金變現率的確比特、賀辯論或CPI數據為高,但英偉達或科技應用的發展,又會否真的像黃仁勳所描繪的那麼美好?這或要待3至5年後,讓時間來驗證。



摩爾定律過時了 ?

摩爾定律(Moore's law)是由英特爾(Intel)創辦人之一摩爾(Gordon E. Moore)提出的。摩爾認為,集成電路上可容納的晶體管數目,約每隔兩年便會增加一倍,而英特爾CEO豪斯(David House)則提出,約18個月會將芯片效能提升一倍(即更多的晶體管使芯片更快)。

摩爾定律是一種以倍數增長的觀測,個人電腦、網際網路、智能手機等技術優化與創新,均離不開摩爾定律。直至近年,科技界卻未就摩爾定律會何時不再適用,達成共識。

