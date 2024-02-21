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港股在龍年開局總算有所回穩，恒指暫時於15000點附近構建底部回升形態。雖然指數近期未見太大上升動力，但這對於連跌了四年的港股而言，屬於「沒有壞消息便是好消息」的階段。

事實上，在港股連年下跌的環境下，不少投資者似乎亦逐漸失去信心，也有不少投資者問，為何總聽說港股估值低，但就一跌再跌，究竟估值低的背後含義為何？的確，從估值判斷，港股確實遠低於平均值。但其背後含義，或許未必每個投資者都明白，有機會導致投資者在判斷市場或單一股份的時候，可能大致知道估值偏高或偏低，但具體有多「偏」，則需要從數字背後的含義入手。

我們先看較容易理解的「相對估值法」，例如市盈率及股息收益率，這兩個指標也是投資者較常用的，皆因這兩個指標較為直觀，並且容易獲得。

現時恒指對應年底的預期市盈率已經不足8倍，我們先不要對8倍預期市盈率的恒指是平或貴下定論，而是先了解這個數字「8」的含義。市盈率8倍的股份，它反映投資者若投資該股，則需要8年時間去獲取與等同其投資成本的回報。舉個極端例子，如果某企業股價跌至1倍市盈率，那麼它意味著，投資者若現時花10000元投資這家企業，那麼1年後在這個企業的盈利之中，便有10000元的份額屬於這位投資者。這個1年，就是對應1倍市盈率。

當然，企業會否將這賺來的10000元分派回投資者（派息），又是另一回事。回到港股，上述恒指的情況就相當於投資者將資金投放其中，那麼8年後，這位投資者將獲得相當於本金1倍的收益。還是那句，以8年的時間將本金翻倍吸引與否，不同的投資者會有不同見解，但起碼是投資者在博港股回升時需要認識的。

再看股息收益率。現時市況向下，股息率受市場重視。但究竟股價跌至甚麼水平，其對應的股息收益率才算吸引？這可從買樓投資的角度來看。同一個樓盤單位，若購買成本價為500萬元，將其出租出去，如果每年最多只能收取租金10萬元，那可能不少人會覺得這500萬元太貴；但如果同一個物業，買入成本上升至1000萬元，同時每年可收取租金100萬元，那相信很多人反而會覺得這1000萬是便宜的。可見，以收益率計算，便宜與貴是相對的。股市也一樣，同時這就可以解釋股息收益率的含義。現時盈富基金的股息率約為4厘。換言之，不考慮股價潛在的升值與貶值因素，理論上，25年後，投資者累計收取的股息已相當於投資本金。

希望以上的思路可以增強投資者進行買賣時判斷力。除此之外，坊間絕大部分的研究報告都是用「絕對估值法」對市場或個股進行估值分析。例如投行常用的自由現金流（FCF），就是透過預測企業在未來不同年期所產生的自由現金數額，分別折現至現在所形成的價值，且不需要參考其他參照物（例如整體行業或競爭對手）就可得出結果。不過，由於要解釋這些方法需要建立在大量的金融理論知識上，對讀者而言或會相對沉悶，故本文不會展開論述。







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