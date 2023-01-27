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金錢世界 - 方元

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2023-01-27

新年願望，求財，還是生財？

#生財 #求財 #新年願望

　　新春進步，萬事如意。

 

　　春節假期，做了甚麽？

 

　　一般人都是吃喝玩樂，煲劇看電視，就沒甚麼了。年年如是，沒有特別。我也差不多，初一返老家向爸媽拜年，然後去了西貢車公廟上香，再返自己屋企，看看電視……其實也沒甚麼特別。

 

　　許多人打牌，打足幾日。大家講吉利說話，但都是求取財富有關；即使仔女講「恭喜發財」，也一定講「利是逗來」。大家習以為常，以為說笑，卻其實是灌輸錯誤的求財觀念給孩子。

 

　　曾經有富二代跟我說他爸新年帶他們看地盤，對年初一下午就看地盤。他爸說沒人開工，看得清楚，而且人少方便，又安全。他說他由小學開始，周六周日也沒有假期，總之跟他爸四處去。

 

　　就像城中首富在訪問中曾說，兩個仔8、9歲已坐公司會議室一角聽他們開董事局會議，他們是培養子女學做生意接班，就是教他們生財之道。

 

（istock）

 

　　當然他們發了達，也一樣吃喝玩樂，鋤大弟賭牌也有，卻不會日光日白去賭。有超級富豪說他們多是晚飯後9至10點開始，玩兩三個鐘，當然第二天繼續上班。他們，就是一班「咁高咁大」的人一起吃喝玩樂，沒有所謂工作、休息和放假，玩牌也是傾生意，是生財之道。

 

　　大公司的高層都會在年初一去老闆處拜年，去的人即使不願意，但拜年講人氣，老闆家人氣旺盛，旺丁旺財，這亦是生財之道。

 

　　許多人自己偷懶卸膊，莫非教仔女勤力負責嗎？他們求榮華富貴，是求財。即使茶餐廳老闆，有哪一個不勤力，仍得把樓面廚房打點好，因為那是生財工具。

 

　　生財，還是求財，一字之差，天淵之別。新的一年，祝願大家生財有道。

 

 

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