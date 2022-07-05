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來過沙田的源峰一次，當時已喜歡在這裏歎Omakase的感覺。香港Omakase大多集中在中環、灣仔和尖沙咀等區域，到了假日，想多看些綠意盎然的景色鬆一鬆，又想歎Omakase，便會想起源峰。

源峰位於帝逸酒店的28樓，設有酒吧、壽司吧枱、散枱和包廂；如果撐枱腳，最好訂定靠窗的包廂。落地玻璃窗外有山景河景，雖然對面也有一排住宅，但環境開揚，沒有都市中的壓迫感。而且入夜後，城門河水漲，倒映燈火，伴著河旁的歷奇單車場，有種脫離繁囂的恬靜慢板，讓心靈先享受悠然。

帝逸酒店為帝港酒店集團成員，如果熟悉此集團，便知其老闆超級嘴刁，所以對其酒店餐廳的要求極高，尖東帝苑酒店的東來順、Sabatini和稻菊便是好例子。源峰由兩位日籍主廚掌舵，其中石山真夏師傅入廚超過26年。石山師傅年輕時入讀日本最優秀的廚藝學院之一——大阪辻調理師專門學校，畢業後曾於日本大阪及熊本的日航酒店主理日本料理餐廳弁慶，更曾於法國巴黎協助銀助Onodera開拓業務並擔任壽司總廚一職。來港後，於壽司廣和割烹櫓杏掌廚，期間不斷精益求益。其日本料理於堅守傳統的同時，也注入其豐富廚藝經驗，令人驚喜！

源峰以木盒盛裝的二十貫壽司Omakase極受歡迎，最難得，餐廳容許兩人分享一份Omakase。餐廳經理帶著禮貌微笑說：「好多女仔會兩個人share二十貫壽司Omakase。」不再加點其他食物都無問題？「無問題！」新界區，果然有人情味得多！不過，我這次來是為了每位$1,780的「海膽廚師發辦饗宴」而來，當中的海膽四食一款一件，我可不要跟人分享！

帝逸酒店好像頗多海膽主題美食，記得去年也嘗過他們的海膽主題下午茶。酒店的餐飲部總監笑說：「師傅對食材很挑剔，如果當日海膽質素不合他心水，便會取消提供這個海膽Omakase。我經常看見阿廚好緊張地看手機，還以為他在睇實股市，原來整個手機畫面都是海膽，睇中即時採購。」聽得出石山師傅的匠人精神。

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