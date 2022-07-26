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近年，能偵測血壓、心跳、睡眠質素等健康狀況的穿戴式智能裝置大受歡迎。加上疫情下，血氧含量（SpO2）被視為可快捷監測是否確診及之後的康復狀況，大大增加了智能裝置的需求。研究機構IDC指出，穿戴式智能裝置產品去年的全球出貨量超過5億部，是2016年的5倍多。

這些智能裝置大致可分為兩類：以保健為目標，準確度不一；另一種聲稱可達醫療級別，運用如光電容積描記（PPG，通過光透射或反射測量心率），所得數據準繩度高，可媲美專業的醫療儀器，並且會透過人工智能算式，偵測用戶的壓力、心律等，有需要時會發出警示。

而芸芸穿戴式智能裝置中，功能多樣的智能手錶最受歡迎。它除可監測健康，還能提醒用家食藥，並鼓勵用家多活動，如再配合數據分析，更可及早防範糖尿病等慢性病。研究指出，血糖偏高但未有糖尿病的人如果置之不理，37%會在4年內發病。每個人進食同一種食物的血糖反應各異，透過分析血液、睡眠質素、運動、身高體重、排泄物等數據，可準確預測個人的血糖反應，令他們可掌握自己的健康竅門，體重管理更為容易。

圖片來源：unsplash.com

根據顧問公司德勤的研究，專業級穿戴式智能裝置在未來幾年每年會有近兩成增長，2024年的全球出貨量預計比2021多近九成；反之保健減磅的款式，這幾年的年增長只有大約一成。然而，有鑒於數據準確度、未接駁醫療系統，以及用戶的使用情況等，都會影響治療方向，醫生一般只把智能裝置的數據作為參考用途。

有關數據準確度的問題，有本地初創指出，有些用戶喜歡把智能手錶或手環寛鬆地戴上，有些則戴於腕骨的位置，有礙數據讀取的穩定性和精確性，因此研發用耳機代替。不過，即使產品已通過如美國食品及藥物管理局（FDA）或其他監管機構批核，例如那些被診斷有心律不正的患者，智能手錶可在平時監察情況並發出警號，但對一般人而言，卻可能產生假陽性結果，增加健康人士和醫療機構的壓力。

此外，健康數據關係個人資料，保障私隱安全備受關注。哈佛醫學院教授John Torous指出，不少程式都定位在醫療監管架構之外，並以免費招徠，但背後可能著眼用戶資料的商業價值。同時，網絡安全問題也不可忽視，去年便曾發現多達6,100萬客戶紀錄，包括姓名、出生日期、體重、身高、性別被上載，毋須密碼已可瀏覽。

全球均認定穿戴式智能裝置是未來醫療發展的重要一環。在香港，近年多間大學都對這類型的智能裝置在新冠疫情下的應用多加研究，從在隔離期間監測生理變化、篩選急性心血管病患，以及與遙距醫療系統和傳感器協作，為患者作遙距治療等，可說是本港醫療的一大進程。如果各界齊心盡早解決如私隱、醫療系統兼容等問題，定能有助本港未來的遙距醫療發展，並緩解沉重的醫療服務壓力。







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