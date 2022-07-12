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香港創科之路並不平坦，雖說基礎科研底子深厚，若要可持續發展，有關當局還有很多方面必須考量。

首先，環球創科生態競爭激烈，研發投放必不可少。上屆政府曾計劃五年內把研究和發展（R&D）開支佔本地生產總值（GDP）比率提升至1.5%，但多年來只由0.74%提升至0.99%，投入遠不及預期。相較一河之隔的深圳，當地的研發經費於2009年已佔GDP比重逾3%（279億元人民幣），之後一直穩步上升至2020年的5.46%。如果說我們在幾年間投放創科1,500億港元是「史無前例」，深圳單是2020年一年的研發就已經達到1,510億元人民幣，我們有必要審視現時研發投放的力度是否足夠。

此外，投資宜多元化，避免投放太單一。面對疫情，香港以發展醫療科技為中心是理所當然，但如果只集中生物科技而短期內未見成效，就很難說服公眾繼續支持。以色列10大最活躍科創投資平台之一OurCrowd的創辦人指出，投資大原則是多元化，因為「你不會知道下一刻哪個領域會興起」。該平台投資的，便包括人工智能、資訊保安、電子商貿、醫學護理、食物科技等，2017年以來投資項目超過260個，包括已獲Uber收購的共享單車企業JUMP、微軟收購了的網絡安全公司CyberX、已在美國紐約上市的保險業平台Lemonade，以及生產植物肉的Beyond Meat，務求把雞蛋分放在多個籃子內，以增加成功率。

其實，本港作為國際金融中心，兼且不乏金融人才，對業界所需、潮流觸覺都非常敏銳，加上法制完善，大有發展金融科技（FinTech）的潛力。根據《經濟學人》的分析，各國獨角獸企業（估值至少達10億美元的未上市初創）在軟件、深度科技（deep tech）、FinTech、消費者4大領域的分布，中國在FinTech上明顯偏少，大約只佔內地獨角獸企業半成，比全球平均數明顯地少。香港應善用自身FinTech的強項，補國家之不足，助大灣區發展成為領先的國際金融科技中心。

《竊聽風雲 2》劇照

同時，香港正邁向創新型經濟，發展本地高質人才庫至為重要，但高技術培訓與職位卻有錯配問題。過去20多年，研究院畢業生的失業率一直高於學士學位畢業生，就以2019年為例，研究院畢業生的失業率便高達5%，但同期學士學位畢業生則為2.8%。由於就業前景不明朗，修讀相關研究課程的本地學生人數明顯銳減。試問創科一日不發展成枝葉繁茂的生態環境，哪有父母會鼓勵子女修讀理工科課程？我們須打造一個生態環境，除了繼續資助企業聘用STEM畢業生，或考慮大幅度減免學費外，還需檢討研究院課程如何與市場需求配對，並積極與企業合作，推出在職培訓課程，提升人才質素。

最後，我們必須定立關鍵績效指標（KPI）和時間表，以求投資和成效成正比，同時顧及到未來如何持續發展。KPI既要評估研發創新的成效，也可與其他地方作比較，以便當局了解當下的研發投資狀況，並隨著時間推移，能否逐步實現目標，有助大眾得知公帑是否用得其所。惟KPI必須簡單易明，還要因應不同行業情況而作出適當調整。

推動創科有利提振經濟，改善民生，解決問題，期望政府能廣納善言，為長遠的創科發展定下確切目標，以推動香港未來發展騰飛萬里。







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