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踏入炎夏，小心手機、電池熱到焫手！日前日本電信商KDDI就在Twitter上提醒用家小心手機因高溫而過熱，輕則熱到燙手，重則機會著火燃燒，分分鐘危及生命！究竟炎炎夏日，可以如何幫手機快速降溫、防止過熱？充電時又有甚麼要留意？即睇以下8大貼士！

手機降溫大法1：取走保護殼助散熱

（圖片來源：pexels）

手機經常過熱，除了是電池問題，亦有可能是散熱不良所致。所以當大家發現手機過熱時，不妨先取走保護殼，待手機降至正常溫度時才套上；而在選購手機殼時，亦可選擇一些散熱功能較好的物料，預防手機過熱。

手機降溫大法2：關掉「個人熱點」功能

很多人也會隨身帶備平板電腦，在需要連接網絡時，不少人也會開啟手機的「個人熱點」功能，以手機分享WiFi，但長期開啟「個人熱點」功能會增加手機耗電和造成發熱問題，所有最好用完相關功能後就隨手關閉，以免電池過熱。

手機降溫大法3：關掉多餘APP

運行中的應用程式太多也是導致電池過熱的原因！如發現手機過熱，可把運行中的應用程式全部關掉；同時亦可短暫關掉藍牙、WiFi等，以助手機降溫。

手機降溫大法4：以銅幣舖滿手機降溫？

（ANN NEWS影片截圖）

坊間曾流傳可把過熱的手機放入雪櫃降溫的辦法，但其實這樣是大錯特錯！日本IT專家石川溫曾在訪問中表示，如把過熱的手機貼上冰袋或放入雪櫃，有機會導致手機凝結出水，損壞內部零件。石川溫同時指，如果手機過熱，可以銅幣舖滿手機背面，因銅有吸熱作用，可助手機快速降溫。日本電信商KDDI亦曾做過相關實驗，把一部高達41.3度的手機關掉後，以銅幣舖滿手機背面，7分鐘後，手機成功降至32度，手上有銅幣的你，不妨試試！

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