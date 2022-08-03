2022-08-03Text: Christy Yiu
夏日消暑｜日本《2022年手提風扇排名》出爐！Francfranc穩守3甲！人氣BRUNO排第幾？邊啲香港有得賣？
炎炎夏日，一把手提風扇仔早已成為不少入外出必備的消暑神器！不過市面上手提風扇仔款式五花八門，選購時又要留意風速、重量、電量等規格，總是叫人不知從何入手！近日日本生活情報網站《LIMIA》就公布了2022年最新的手提風扇仔排名，當中部分更是香港有售！
手提風扇3大選購標準：
1. 分段風速：購買手提風扇時，宜選帶有風速調節功能的型號，以便不同天氣或場合使用。
2. 便攜程度：檢視手提風扇的重量、大小以及有否配備掛繩配件。
3. 靜音程度：由於手提風扇在使用時都會發出摩打聲，如不想聲音太大，可選購包裝上標示「靜音」的手提風扇。
綜合以上3大標準，《LIMIA》整合出頭15位的手提風扇仔排名，即睇詳細結果！
（*為品牌在香港有售）
1. RHYTHM - Silky Wind Handy Fan*
類似款式參考價格：$198~218／YOHO
（圖片來源：《LIMIA》）
風速調節：4段
可連續使用時間：10小時（弱）｜5小時（中）｜2小時（強）｜30分鐘（Turbo）
尺寸：16.2×3.9×8.5cm
重量：140g
2. KOIZUMI - Handy Fan KPF-0903
（圖片來源：《LIMIA》）
風速調節：3段
可連續使用時間：1小時（強）
尺寸：10.6×4.1×20.5cm
重量：170g
3. Francfranc - FRAIS手提風扇*
參考價格：$218／Francfranc HK
（圖片來源：《LIMIA》）
風速調節：5段
可連續使用時間：9小時
尺寸：10.3×3.7×21.8cm
重量：178g
4. Iris Ohyama - Handy Fan JHF-01-W*
類似款式參考價格：$78／YOHO
（圖片來源：《LIMIA》）
風速調節：3段
可連續使用時間：6.5小時（弱）｜5.5（中）｜3小時（強）
尺寸：12.0×5.1×23.2cm
重量：193g
5. RHYTHM - Silky Wind Mobbile 2*
類似款式參考價格：$198~218／YOHO
（圖片來源：《LIMIA》）
風速調節：5段
可連續使用時間：8小時（弱）｜4小時（中）｜1.5小時（強）｜30分鐘（Turbo）
尺寸：17.7×3.5×8.5cm
重量：120g
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