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炎炎夏日，一把手提風扇仔早已成為不少入外出必備的消暑神器！不過市面上手提風扇仔款式五花八門，選購時又要留意風速、重量、電量等規格，總是叫人不知從何入手！近日日本生活情報網站《LIMIA》就公布了2022年最新的手提風扇仔排名，當中部分更是香港有售！

手提風扇3大選購標準：

1. 分段風速：購買手提風扇時，宜選帶有風速調節功能的型號，以便不同天氣或場合使用。

2. 便攜程度：檢視手提風扇的重量、大小以及有否配備掛繩配件。

3. 靜音程度：由於手提風扇在使用時都會發出摩打聲，如不想聲音太大，可選購包裝上標示「靜音」的手提風扇。

綜合以上3大標準，《LIMIA》整合出頭15位的手提風扇仔排名，即睇詳細結果！

（*為品牌在香港有售）

1. RHYTHM - Silky Wind Handy Fan*

類似款式參考價格：$198~218／YOHO

（圖片來源：《LIMIA》）

風速調節：4段

可連續使用時間：10小時（弱）｜5小時（中）｜2小時（強）｜30分鐘（Turbo）

尺寸：16.2×3.9×8.5cm

重量：140g

2. KOIZUMI - Handy Fan KPF-0903

（圖片來源：《LIMIA》）

風速調節：3段

可連續使用時間：1小時（強）

尺寸：10.6×4.1×20.5cm

重量：170g

3. Francfranc - FRAIS手提風扇*

參考價格：$218／Francfranc HK

（圖片來源：《LIMIA》）

風速調節：5段

可連續使用時間：9小時

尺寸：10.3×3.7×21.8cm

重量：178g

4. Iris Ohyama - Handy Fan JHF-01-W*

類似款式參考價格：$78／YOHO

（圖片來源：《LIMIA》）

風速調節：3段

可連續使用時間：6.5小時（弱）｜5.5（中）｜3小時（強）

尺寸：12.0×5.1×23.2cm

重量：193g

5. RHYTHM - Silky Wind Mobbile 2*

類似款式參考價格：$198~218／YOHO

（圖片來源：《LIMIA》）

風速調節：5段

可連續使用時間：8小時（弱）｜4小時（中）｜1.5小時（強）｜30分鐘（Turbo）

尺寸：17.7×3.5×8.5cm

重量：120g

下頁睇6至15位！







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