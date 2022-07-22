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Art for Art’s sake為藝術而藝術，無形中令唔少人認為藝術等同離地。香港藝術家、「飾壁者」創辦人Cecilia何紫君，曾經只懂埋頭苦幹畫畫，直至一次擔任義工，以壁畫粉飾屋的外牆，發覺藝術除了能夠傳遞快樂，更可以幫助弱勢青少年自強、重拾信心，自此亦開啟她往後的社創藝術路。

藝術對她而言是生活一部分，亦是她與外界溝通的橋樑，於2010年碩士畢業後，她於賽馬會創意藝術中心JCCAC的工作室空間進行全職創作，兩年下來，積累不少畫作及雕塑等作品，亦曾經舉行小型展覽創作，並且與不同畫廊合作舉辦展覽，豐富閱歷。

踏足內地藝術圈啟發藝術深層意義

要在香港這個商業社會當全職藝術家並不容易，Cecilia為了理想吃盡苦頭。6年的全職生涯中，她深明光靠售賣畫作，生存空間毋疑是很狹窄，加上要租畫廊，租金也很難負擔，逼使她要絞盡腦汁尋求合適的生存方法。

2015年，Cecilia自薦到廣州文物保護單位「逵園」藝術館舉行個人展覽，亦是她首次以藝術家身份踏足內地藝術圈，不但一圓藝術之路的夢想，亦令她重新思考藝術的意義及往後發展。

她認為廣州是個豐富文化底蘊的城市，藝術生態亦非常蓬勃，能夠於廣州舉行展覽及與當地藝術圈交流，機會實屬難得。從廣州回到香港，Cecilia醉心義工體驗，積極參與社區服務，到訪過南丫島替老伯粉飾家居，也到過坪洲向兒童派發聖誕禮物，使她發現人與人之間的深厚連繫，明白到助人自助的道理。

教導年青人畫壁畫提升自我價值

Cecilia希望透過自身經驗幫助經歷迷失的年青人，在2017年成立社區藝術項目「飾壁者」，為青少年提供壁畫職能訓練，提升自我價值。在畫壁畫的同時，亦可幫助長者進行家居美化服務。「飾壁者」的成功，更令Cecilia有信心開展隨後的社區藝術項目「亮點」，並且擴闊受訓對象，透過藝術與年輕人打成一片。

曾參加工作坊的年青人也深深感受到藝術改變了自己，並能夠回饋社會。Cecilia希望透過職能培訓，幫助有志成為藝術工作者的年青人提升競爭力的同時，亦能以人影響人，幫助有需要的人。未來，她希望將產品及服務推廣至大灣區，務求與大灣區融合發展，也寄望年青人多了解國內藝術文化及設計市場，爭取到大灣區創作的機會。

其實不難發現於Cecilia的作品之中，充滿繽紛色彩，仿佛彰顯璀璨色彩的人生，「藝術讓人看到希望，看到人間的真善美！」

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation







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