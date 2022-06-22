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屯元天罕有出現大停電！昨晚（6月21日），位於元朗「朗屏8號」附近的一條中電電纜橋起火焚塌，導致元朗、天水圍和屯門一帶大規模停電，陷入一片黑暗！受停電影響，不但港鐵屯馬線部分路段一度停駛、多間醫院的電力供應出現不穩定、大廈升降機停止運作，就連電訊供應商基站亦因為沒有電力供應，令通訊網路服務受到嚴重影響，不少居民表示無法撥打／接聽電話或上網！中電隨即就事件致歉，並於記者會上表示：天水圍天富、天澤、天晴、天悅四個屋苑共兩萬戶短期內未能恢復電力供應，預計搶修時間需要兩天……

緊急停電固然引發人心惶惶，但大家也不能自亂陣腳！即睇停電期間必須注意的4件事！

【停電注意事項】1. 拔掉電器插頭

停電怎樣辦？竟然是第一時間關閉總電源、拔掉電器插頭？對！因為一旦恢復供電，電壓會瞬間飆高，很有可能會發生「電壓突波」而造成家電故障，尤其是冷氣機、雪櫃、微波爐、電腦等，所以必須先拔掉這些電器的插頭，直至電源恢復正常後才重新插上！

【停電注意事項】2. 不要頻繁打開雪櫃

夏天天氣悶熱，最怕遇上停電，連存放在雪櫃裏的食材都會變壞！食物安全中心出post教教大家：如果雪櫃因停電而無法製冷，就要留意以下3點以確保食物安全！

（圖源：食物安全中心）

A／避免打開雪櫃門

由於細菌在攝氏4度至60度溫度範圍內會迅速生長，所以在停電期間，冷凍格和冰格都不能以安全溫度儲存食物。所以如非必要，不要打開雪櫃，以免冷空氣流走，才有助延長儲存食物的時間。

B／停電期間，記得要留意何時開始停電

食物安全中心指，雪櫃冷凍格可安全保存食物2至4小時，而全滿的冰格可保存48小時、半滿的冰格則可保存24小時。所以記得何時開始停電，就可以判斷出哪些食物仍可供安全食用！

C／停電4小時後，切勿以試吃來判斷食物能否安全食用

如果停電超過4小時，就算食材的的味道或氣味沒有變壞，也不要以試吃來判斷食材可否安全食用。如果不肯定食材是否變壞，應直接丟掉！

【停電注意事項】3. 不要使用蠟燭

很多人對停電的第一個反應就是「點蠟燭」照明，但其實這是相當過時又不安全的做法！一旦不小心點燃窗簾、地毯、布藝沙發等物品，隨時會引發火災！所以家裏最好配備應急照明燈或手電筒……甚至是偶像LED燈牌！

（圖源：高登討論區）

（圖源：高登討論區）

【停電注意事項】4. 不要自行撬開電梯門

屯元天出現大停電期間，消防處接獲至少88宗被困升降機報告！相比起食材變壞、無燈照明，困(車立)的確更令人心慌慌！但心慌時，尤其要冷靜下來，即使求救後一段時間仍未得到援助，也要耐心等候，不要強行撬開電梯門及爬出電梯「自救」，以免發生危險！

SmarTone免費提供流動充電器

完稿之時，中電已宣布天水圍全面恢復電力，但未來數天的電力供應可能仍會不穩定，故呼籲當區居民節約用電，盡量減低供電網絡的負荷。因應屯元天大停電事件，SmarTone 宣有為受停電影響的客戶，提供額外數量的免費流動充電器供借用，更延長交還期至 5 日。有需要人士，可到指定分店（元朗教育路 18 -24 號元朗商業中心地下3號舖／元朗青山公路元朗段 123 號開心廣場地下3號舖／元朗朗日路8號形點二期3樓A313b 號舖／屯門市廣埸第一期地下G129號舖）查詢。







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