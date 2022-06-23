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社會福利署早前宣布，將於9月1日落實合併普通長者生活津貼（普通津貼）及高額長者生活津貼（高額津貼）的措施，屆時合資格長者將劃一每月發放3,915元！預計現時正領取普通津貼的5萬名長者可直接受惠於此措施，毋須提交任何申請，每月額外獲發995元！此安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃。

合併後的長者生活津貼，將採用現時普通津貼較寬鬆的資產上限（即單身人士資產上限為37萬4千元、夫婦則為56萬8千元），按高額津貼金額發放，而每月入息限額則維持不變！即睇最新長者生活津貼的申請資格及申請方法！

「長者生活津貼」申請資格：

1. 年滿65歲或以上；

2. 已成為香港居民最少7年，以及在緊接申請日期前已連續居港最少1年（在該年內如離港不超過56天，亦視為符合連續居港一年的規定）；

3. 申報資產及入息的水平沒有超過規定限額；以及

4. 不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼／傷殘津貼或綜合社會保障援助。

「長者生活津貼」申請方法：

未有領取任何津貼的申請人可親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、網上表格或郵遞方式提出申請，或由政府部門或其他非政府機構轉介。申請人亦可在社會福利署網頁下載「公共福利金計劃申請表」及「公共福利金計劃申請指引」，填妥申請表後連同有關的證明文件副本寄回或親自交回社會保障辦事處。







（圖源：政府新聞網Facebook）







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