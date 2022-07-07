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股市，是個小漩渦，政治是個大漩渦，炒股不看政治，是找死，今年俄烏戰爭充分說明這點。戰事一啟，股跌、樓跌、油升、金升、息升，當帶出衰退後，就會股、樓、油、金、息俱跌。

俄烏戰未結束，投資者要留心，美國會否另啟在亞洲區的衝突，筆者認為遲早會，因為美國容不下另個大國--中國。

不少人被誤導，以為普京是要挑戰歐美，這是西方大話戰成功之處。事實上，普京上任之初，是刻意想融入西方，故有倡G8之事，要有G8，普京就將俄羅斯自認為地區大國，不是世界大國，而這世界大國就由美國做老大。不過普京和俄羅斯的委曲求全，只被美國解讀為不過是「有核武的沙特阿拉伯」而不予尊重，並六度將北約東拓。

普京的善意被歐美不理，並策動烏克蘭向俄羅斯露爪，不遵守2014和2015俄烏的《明斯基協議》（有關俄烏和平共存）後，普京就發動了「特別行動戰爭」，好讓歐美要認真考慮俄羅斯的國家安全憂慮：北約軍事部署包圍俄羅斯。

俄烏戰已打了近5個月，歐美並沒有理會俄羅斯的國家安全憂慮，並變本加厲，芬蘭、瑞典也加入北約。

俄烏戰會否長打下去？肯定不會，多方面的分析認為由今年9月至11月，俄烏戰會有個轉捩點發展，怎轉法？走著瞧。

俄烏戰的深層次矛盾是俄的熱衷西化貼在歐美的冷屁股，這不是一山不能藏二虎（普京試過跪低），而是爾非我族類。這對於那些主張西化的中國公知，是個教訓。

俄烏之戰亦向全球展示歐美抹黑、大話的伎倆，對發展中國家是個好好的教材，對中國言，更是當頭棒喝。

俄羅斯西化夢碎，中國前車之鑑會更重視獨立自主，努力穩內，才可抗外。美國是會不時搞下你，中國要做的是，可能是可以忍下你，但明踩上心口就一定反擊你，因此在今年之後，是可以不時有睇見牙煙之擦槍事件，會否走火，唔知。

下文是東方衛視，6月7日，復旦大學中國研究院特邀研究員邱文平視頻的截錄，講的是俄羅斯的大徹大悟，與歐美的決裂，很有啟發性，值得看。

俄羅斯西化夢想破滅

第一點我想談的是：從彼得大帝到沙皇俄國滅亡。彼得大帝的變革將俄羅斯帶入了西方社會，其「全盤西化」的思想滲透進了俄羅斯的大貴族和知識分子的骨髓。不僅沙皇熱衷於和西歐各國皇室聯姻，希望擺脫蒙古人帶來「野蠻人」的標籤，甚至貴族（通用）語言都用法語，最後發展到連在俄羅斯宮廷講俄語，都是件恥辱的事情。

以東正教為旗幟的本土派對西方文化的抵制，從來沒有停息。沙皇其實是俄語「凱撒」的發音，而「凱撒」是羅馬皇帝的尊稱。東羅馬帝國滅亡後，俄羅斯本土派認為，俄羅斯繼承了東羅馬帝國的東正教法統，而西歐基督教世界只是源自被日耳曼民族滅亡的西羅馬帝國，俄羅斯才是真正的羅馬帝國的繼承者。這種借助東、西羅馬帝國正統之爭，而構建的俄羅斯本土文明，獲得了中小貴族和東正教信徒的堅定支持，和渴望「全盤西化」的皇室大貴族形成了持續的對峙。沙皇彼得三世皇后、普魯士人葉卡捷琳娜就抓著了俄羅斯本土派對過度西化的反感，借助本土力量，顛覆了過度崇洋、出賣國家的彼得三世，並以一個外國女人的身份，成就了俄羅斯女沙皇的大帝神話。

俄羅斯一對雙頭鷹國徽，直接繼承了東羅馬帝國的國徽，代表著亞歐帝國的特色和法統，同時也代表了俄羅斯內在的精神衝突：超大的東方身軀和貧弱的西方文化，相互糅雜，又相互衝突；精神走向了西方，而身體依然留在東方，統治者只能在西化派和本土派之間來回搖擺。對外侵略的沙文主義，則是兩派的黏合劑，導致了沙皇俄國的歷史，就是一部擴張史。

第二點要談的是蘇聯的解體。不僅是蘇聯共產黨偏離了馬克思主義，也源於俄羅斯文化的西化傳統基因。很多人不假思索地去接納西方的說法，認為蘇聯的解體，標誌著社會主義運動的失敗，中國的社會主義也必將步其後塵。他們沒有看到的是，蘇聯和中國的社會主義道路，從開始就有所不同，不同的道路自然有不同的命運，實踐才是檢驗真理的唯一標準。繼承沙皇俄國的沙文主義和不顧人民生活，是蘇聯解體的重大原因，因為這些行為違背了馬克斯主義解放被壓迫人民的基本原則。瘋狂干涉他國內政，導致了東歐國家仇俄心理一直延續至今，而無視人民生活，和美國進行帝國爭霸則是本末倒置，中國稱之為「蘇修」（蘇聯修正主義），完全是有道理的。鄧小平說過「貧窮不是社會主義」，這是蘇聯給中國留下的深刻教訓。

第三點我們來談談，蘇聯解體後，俄羅斯西化夢想的破滅。今天回頭來看，葉利欽的「全盤西化」和「休克療法」徹底毀了俄羅斯。在西方的經濟學家直接指導下，俄羅斯國家陷入了破產，西方資本及其扶持的寡頭，搶劫、瓜分國有資產，人民陷入赤貧，民族陷入絕望，國家地位一落千丈。俄羅斯人的民族自信心跌到谷底，任人嘲弄侮辱，至今思之，令人心寒。

蘇聯和俄羅斯領導人幼稚到相信美西方「融入民主世界」的鬼話，不僅是因為自身信仰和道路出了問題，也是因為他們沒有看透，美西方構建的金字塔國際體系，本質上是一個以盎格魯-撒克遜國家居於頂端的基督教世界，座次都是按照WASP（美國白人新教徒）次序排列的，其中根本就沒有俄羅斯這種東正教異端領導位置。美國人曾經嘲弄俄羅斯，不過是個「有核武器的沙特阿拉伯」。今天，美西方步步緊逼的戰略目的，其實就是要把俄羅斯去核武器化，徹底將它變成沙特阿拉伯一樣的資源殖民地。

國家的命運有時是偶然的，葉利欽選擇普京做繼任人是出乎西方和寡頭意料之外的。如果沒有普京這樣堅定的愛國者，美西方完全可以通過代理人和資本寡頭，控制俄羅斯，就像今天的烏克蘭一樣，而正是普京，對資本寡頭和外國代理人堅定的打擊，才讓俄羅斯有了喘息之機。

最後我們重點談一下，俄羅斯的大徹大悟。普京最初是個溫和的「西化派」，依然意圖融入「西方世界」，加入G8集團（8國集團首腦會議），傾力與默克爾的德國交好，都在努力，在構建良好的俄烏關係。普京一直表示，「願意和美國夥伴的任何總統合作」，為此不惜承認美國的超級大國地位，將自己降格為地區大國，不顧國內本土派的反對，傾力支持美國在阿富汗的「反恐戰爭」。從中可以看出，俄羅斯對西方世界的情深義濃，而美西方極其傲慢的帝國主義特色，彰顯無疑。在他們眼中，一個戰敗國談甚麼尊嚴？

北約持續6輪東擴，鼓動周邊國家的顏色革命，讓普京終於明白，西方世界從來就沒有打算接納俄羅斯這個異端。他們只是意圖通過天花亂墜的「民主」「自由」謊言和惡毒的陰謀，將俄羅斯變成附庸，最好加以肢解，一勞永逸地解決俄羅斯。

每當大貴族、精英知識分子全面倒向西方世界的時候，俄羅斯本土派的民族主義都會迅速地崛起，因為他們代表了被打壓、被凌辱、被剝奪的俄羅斯普通百姓，它催生的民粹主義狂潮席捲俄羅斯，危及政權的穩定，迫使俄羅斯精英不得不重新考慮「自己的國家往何處去？」這個終極命題。

飽受詬病的俄羅斯政治學者亞歷山大‧杜金指出，「這是一場文明的衝突：俄羅斯文明與反俄羅斯文明的衝突」。杜金的國家理論模式，構建一個俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭聯合的斯拉夫民族國家，而布熱津斯基早就斷言，沒有烏克蘭的俄羅斯就不是一個世界大國。俄烏衝突就是這兩種政治理念的直接較量。

從當前局勢來看，俄烏國家層面的聯合已無希望，但近期烏東地區、俄羅斯族佔多數的多個州宣布獨立，要求加入俄羅斯。俄羅斯整合斯拉夫民族的政治構想，得到初步的實現。

接二連三的欺騙與謊言，讓俄羅斯忍無可忍。全盤西化的道路，不是你想走就能走的，代價是變成西方的奴僕。這是本土派的民族主義決不能接受的。普京發動的「特別軍事行動」還是懷有最後一綫希望，意圖借此捅醒西方，聆聽一下俄羅斯的安全憂慮，但美西方發動史無前例的制裁，徹底打碎了普京的幻想。俄羅斯融入西方的迷夢，做了幾百年，今天才在冰冷的現實面前醒了過來。

縱觀俄羅斯人意圖融入西方的悲慘歷史，實在是感慨萬千。有位斯巴頓老奶奶打著蘇聯國旗，迎接烏克蘭士兵而遭到羞辱一幕，讓世界上無數善良的人落淚。第二次世界大戰中，在基輔、哈爾科夫和克里米亞，數以百萬計的俄羅斯人、烏克蘭人，一起為祖國流盡了鮮血，攻克柏林的是蘇聯紅軍的烏克蘭第一和第二方面軍。短短30年間，一代人的時光，烏克蘭就背棄了自己的歷史，他們不記得列寧曾說過「忘記歷史，就意味著背叛」。俄羅斯未來，是走向民族主義、沙文主義，還是又回到社會主義，抑或是出現一種糅合了歐亞主義和東正教傳統、面向東方的新概念，都需要俄羅斯人自己回答。

沒有堅定的國家理念和意識形態體系，國家只能在混亂、撕裂中，走向衰敗。俄羅斯的西化執念和今天的大徹大悟，是值得中國人好好思考的。歷史循環，又螺旋式地走到了起點，多極格局的雛形已經出現在世界的東方。

美國目前不敢對中國開戰，頂多又是找代理人來打。但無論是日、韓，他們出手，一定等死，如是台灣，就等中國提前統一好了。

在未來五、七年，菲、越、馬、印，都不會替美國出手，因為中國軍力遠超越他們。美國會做的，是科技上卡中國。中國會點做，舉全國之力，去攻關，以前例子多見，這個視頻可說明【按此】，但是不宜短期太樂觀，因為科研知識是要靠累積的。但給中國三、五、七年，不少今時西方的專利，都會成白菜價，原子筆的筆尖圓珠便是。但長期言，筆者是樂觀的，因為這是中國制度的優越性，產學研，可以如臂使指。更重要的是，制度是死的，民族尊嚴是最強的推動力，這是歐美國家所欠的。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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