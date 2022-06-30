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由今天起，本欄一連數天，會寫些較宏觀的議題，供大家參考。今天此文是來自陳鳳翔博士，一位資深金融界人士。

(資料圖片)

回歸五十年不變，中期檢討以解說來表示（圖一）:

一、環球局勢衝擊

小城香港，難免受國際政經影響，回歸後有三件大事：

1。回歸當年，亞洲金融風暴

美國對冲基金狙擊東南亞，再轉攻香港，股匯恐慌，樓市資產價格崩盤。在中央支持下，擊退「金融大鱷」，相關風險防範也加強。

2。十年之後，環球金融海嘯

美國衍生金融的泡沫爆破，海嘯襲全球，投資受傷，銀行及客戶皆重創。在美國要求下，全面改革業務，但量化救市再生困擾。

3。再續十年，美國對華冷戰

美國貿赤及財赤泥濘深陷，收支齊惡化，民生積怨，解決措施哪有良方。在政客主導下，將矛盾轉國外，中港成為被攻擊目標。

這一節「環球局勢衝擊」反映了危與機並存，溫室的花朵不可能長成高壯的木棉樹。

二、國家繁榮崛起

香港是中國領土，國家政策對香港影響深遠，概括為三方面：

1。毛澤東（站起來）時期金融業崛起

中國刪除香港在聯合國殖民地名單，去掉獨立風險。香港亦在這個70年代由輕工業邁向服務業，尤其金融服務業。

2。鄧小平（富起來）時期金融業成長

中國設立摸著石頭過河的深圳特區，互動香港變化。國際商家與境內先鋒匯聚圳港，「投融資」成為點石成金行業。

3。習近平（強起來）時期金融業創變

中國以新時代思想的強國道路發展，豐富了香港角色。十八大後的「一帶一路」和大灣區推動現代服務業，含金融類。

「國家繁榮崛起」對香港金融是重要支柱，沒有合適環境保護可逐漸失去價值連城的沉香樹。





三、回歸業務萌芽

回歸遇上人禍（金融大鱷）天災（沙士），中央挺力解困有三大類別：

1. 人民幣離岸中心

2003年的沙士肺炎帶來經濟恐慌，中央為港簽訂CEPA協議，開展二十年的人民幣業務，持續增添新元素至今未停。

2. 一帶一路融資平台

2015年「一帶一路」倡議，「設施聯通」或「貿易暢通」皆涉及資金融通，香港金融中心成為重要節點和首選平台。

3. 綠色金融創科中心

十二五提出「創新驅動」，據此香港發展金融科技；「灣區綱要」打造綠色城市群，再賦予可持續角色。

「回歸業務萌芽」起了栽種生命的意義，接連生長可繁殖出茂盛的樹群。

四、展望金融局勢

世界依然你中有我，我中有你。金融業長遠局勢可注意的三方面：

1. 西方經濟衰退

發達國風雨飄搖，忙於軍備和干預他國，但卻忽視民生。（對冲基金）指出美國經濟衰竭，缺靈丹妙藥。

2. 東方興起抬頭

這邊廂，中國GDP總量快超越美國（英智庫CEBR，2021-12）；發展中國家勢頭好，尤其鄰國東南亞（RECP協議已生效）。

3. 世界氣候共治

無疆界的氣候惡化逼近，數十年內行業一一蛻變。「只有綠色血型的企業才可得到支援，金融業血庫將統領變革。」

「展望金融局勢」洞察前景，既困難亦精采，有望開展另片天。

五、總結

自英國以不道德方式取得香港後，銀行最早出現，外資主導。經歷了世界大戰，回歸洗禮，發展至今，西方政府的強橫只會讓中港更堅韌。港金融以袓國為核心，融入國家發展大局，打造綠色創新可持續的金融中心，寫下歷史新篇。

借兩年前為「香港金融業志同會」的一首詩作為本文的結語：

宇宙銀河星細數，滄桑漁火夜爭持。

中華月色呈光彩，正道千帆並舉時。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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