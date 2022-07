加入最愛專欄 收藏文章

中港美股市近日都見上升,是否衰退、滯脹危機已過?應不是,要過,怕要待2024年,那麼投資者該怎辦?今時該怎投資?

有逾40年投資經驗的橋水創始人瑞.達利奧(Ray Dailo),日前在一個座談會上講了他的看法。達利奧於80年代起有投資於中國,經歷了數個中國經濟、股市的起跌周期。他最近亦出版了本書:《原則:應對變化中的世界秩序》,是據500年來世界投資歷史而寫成。橋水基金是全球最大的對沖基金,其創始人的看法,應有可觀之處。

筆者在網上找到三個有關Dailo的介紹(詳見《How The Economic Machine Works by Ray Dalio》、《Principles for Dealing with the Changing World Order by Ray Dalio》及《Ray Dalio How To Deal With The Changing World Order And The Principles To Use》),建議大家先看看,透過網片先了解一下Dailo的理論,惡補一下經濟運作原理,及了解一下,今時轉變中的世界。有了這三個基礎,才可以較好地理解為甚麼Dailo會講:各國央行料在2024年被逼降息。

Dailo於上周與紅杉基金全球執行合夥人沈南鵬談了個多小時,談到了:

(下以「D」代表Dailo;「沈」:代表沈南鵬)

D:當前世界是:債務貨幣化,貧富懸殊,大國競爭。

沈:未來投資核心不是資產而是人,要永遠對市場有敬畏之心。

高手華山論劍講的就是玄又玄,筆者不太明,只好按他倆之前的一些觀點,延展一下。

Dailo認為:

第一:巨額債務的產生,以及世界各主要儲備貨幣國通過印鈔來將債務貨幣化。第二,因巨大的貧富差距和價值觀鴻溝而出現的各國內部衝突,這導致了右翼和左翼的民粹主義,加劇了當前美國和其他一些國家的政治和社會衝突。第三,大國競爭,一方是美國主導的始於1945年的世界秩序,另一方是中國和其他強國的崛起,這些強國與美國分庭抗禮。

第二:當前的全球貧富差距達到了自1930至1945年以來的最大值。從比例來看,前10%的人擁有的財富大致相當於餘下90%的人。巨大的貧富差距也導致了機會差距,富人不僅自己的機會多,而且他們的子女也會受益更多,這就為民粹主義提供了基礎。傳統上,為國民而戰的這種民粹主義者,是在巨大的貧富差距和價值觀鴻溝的背景下出現的,這就是我們所見的情況,這種情況很典型。

第三:美國在二戰結束的1945年,建立了大部分的世界秩序,因為美國擁有全世界90%的黃金和一半的GDP,擁有軍事霸權與全球主導貨幣。當新的世界秩序發展起來以後,我們迎來了一段和平與繁榮的時期。在這段時期內,個人和企業會變得更樂意借債,押注於未來。我們會看到債務相對於GDP增長,這是一個自然的循環。

但財富積累的規模是不均衡的,這是經濟系統的特徵之一,因此在財富積累的同時,貧富差距上升,進而挑戰當前的社會秩序。與此同時,其他國家在經歷了戰後恢復與增強之後,與世界領先經濟體之間的實力差距逐漸縮小。在這個時期,債務逐漸增多,但並不存在同樣多的硬通貨(如黃金),因此國家的內部衝突便會發生。這種內部衝突和貨幣問題變成了一個政治問題,國際競爭由此出現。

Dailo對大國競爭的結論是,會由經濟競爭,轉化為戰爭。

Dailo問沈南鵬未來投資的重點,沈回應:

我也認為在投資領域下一個10年會與上一個10年大為不同,對我們來說,以前有效的東西,在新時代將很可能不再有效。如果想有效地適應環境,我們就應該擁有扁平化的組織結構,以及一種有效的決策機制。這與我們一些最成功的被投科技公司的組織架構很相似。

同時,我們需要採取一種始終如一的策略,對市場要有長遠視野。技術市場起起落落,正如我們在過去的一年裏所看到的。但我們應該相信科技創新的潛力,比如新能源領域、合成生物學、生物科技等領域。

所謂扁平化的組織結構,就是不要搞個太大的、金字塔式的決策途徑,這種架構會使決策太慢,不適合今時的快速社會。他們是搞管理,要考慮這個,我們是投資者,最好在投資時,也要了解一下有關公司的決策架構。難理解,中國人早已有了認識,有謂「將在外,君令有所不受」。將在外立時決策就是扁平化的組織結構,君令就是金字塔式層層下達的結構。一言括之,管理層決策要快。

滯脹當前,資產怎配置?

沈:美聯儲的資產負債表已經大大擴張,2008年是1萬億美元,2020年是4萬億美元,2021年是9萬億美元,短短一年內就創造了5萬億美元。歐美地區幾乎所有的央行,都在急劇地提高利率。同時還發生了地緣政治衝突和新冠肺炎疫情。所有這些情況都同時以史無前例的規模發生,你認為金融市場上會出現甚麼樣的風險?

Dailo:我喜歡以機制化的方式來解釋這個問題。已經發生的情況是貨幣不夠,印鈔增加,這導致貨幣的價值相對於商品和服務下降,通脹率上升。通脹率上升導致民眾購買力下降,民眾擁有的實際財富減少。在我們思考甚麼是安全的投資時,人們認為持有現金是安全的投資,也許是持有安全的政府債券。

不再如此了。為了避免通脹帶來的經濟損失,政府會拿走一些他們曾經給予的購買力,如美聯儲出售1.1萬億美元的債券,同時讓利率上升,這就導致民眾購買力下降,出現一種滯脹的環境,而停滯和通脹都會導致民眾購買力受損。這就是我們當前在周期中所處的位置,這是很典型的情況。

提高生活水平的唯一途徑是擴大生產,通過印錢和提供信貸是不能提高生活水平的,因為信貸總是要償還的。一個人的債務就是另一個人的資產,所以必須設定好二者的平衡,否則就會出問題。我們曾經處於這樣的形勢中,目前依然處於其中,那些持有債務工具的貸款人將會遭受很嚴重的損失。因此人們無法把利率提高到足以遏制通脹的程度,也無法使那些受通脹影響的資產的持有者獲得償還,硬要把利率提到那麼高的話就必然對經濟活動產生負面影響。因此滯脹機制將會造成其必然的影響。

講了一大段,解釋清楚了,結論是不要持有債券,類現金的所謂高息股也不宜。上周四(23日),筆者文亦同樣提出加息潮下,不宜買高息股、銀行股,1994至1995年的美息加3.5厘,對一些港高息股、銀行股帶來大壞。

Dailo在這點上的金句是:現金是垃圾,股市更垃圾。

哪些資產不是垃圾?明天續。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)









