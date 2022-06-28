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昨日（27日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：30；下跌板塊：3。

至4:30收，上升板塊：30；下跌板塊：3。

前市恒指收：21719.06。

昨市恒指收：22229.52；升510.46。

前市期指收：21596。

昨市期指收：22196，升600。

前市低水：123；昨市低水：34。

前市大市成交：1484.05億元。

昨市大市成交：2000.09億元，增516.04億元。

前市期指成交：148120張。

昨市期指成交：192601張，增44481張。

橋水創始人Ray Dalio對當前的投資形勢，提出了個投資決策的方法。將投資板塊，分為增長及抗通脹板塊，Dalio就講了這麼多。具體有哪些股票可投資，就沒有詳細提及，只好靠估。

(Shutterstock圖片)

Dalio將這兩個板塊細分為二，就成為了個「田」字式的決策板塊（圖一）。

所謂增長股，在不同投資期，應有不同的股類。如在70年代，在香港的增長股為銀行股；在80年代，在香港的增長股為地產股；而今時，應為科技股、新能源股、醫療股。

哪些科技股值得投資？簡單，目前已有利潤、派息者；無利潤、無派息者，屬於增長股（一）的行列。除非閣下錢多，不然就不宜沾手了，因為是underperformer，股價表現會不如人意。

今時通脹熾熱，投資於抗通脹股是好的，有人認為是買高息債券，但Dalio已明確表示，今時環球央行都加息，美儲局的點陣圖，顯示今年底，美息可能會加至3.17厘或以上，這就會對美十年債價產生重大影響（圖二）。債價是與債息成反比走向，當債息升時，債價就會回下。如債息企3厘以上時，不少在30年內買入美十年國債的投資者都要蝕價，個別主權基金的買債者，可以蝕都揸住，但一般的私人基金投資者，就一定會沽出。

閣下的強積金如是投資於平衡基金，就一定會持有債券，未來的回報必然差。要不要今時沽出，你自己決定。

在通脹期內，一定是商品有較大的潛在升幅，例如石油價（圖三）及石油股（圖四）已升了不少。當這通脹期一日未完，石油價仍是會保持高位，以至上升的。

Dalio講的是大趨勢，一兩年的股價表現，不足以論英雄。就如昨日，不是不少有盈利的科技股、能源股、醫療股都有長足升幅？金始終是有金光的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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