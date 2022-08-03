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有篇聲稱是阿桑奇（Julian Assange）寫的文章，解構了國際外交策略、金融體系怎樣制定和運作，以及美國必須令世界動盪的原因，昨已刊「上集」，今天繼續。

美同時對付中俄



今時美國本土有多達4成的美元是在一年內才印發的，而美國的債項亦已高達30萬億美元！這個透過制裁39個國家而造成的巨型泡沫，也引發其他國家在貿易上去美元化，以及減持美債，美元正陷入信用危機。當各國開始掟美元，美元回流本土，會令美國水浸，並將導致史無前例的超級通脹。因此，美國須同時與中俄較量。

1991年，前蘇聯解體之後，前美國總統克林頓有兩個選擇：一、把俄羅斯融入歐洲，並解散北約，或：二、慢慢孤立俄，讓俄繼續與歐洲分開，克林頓選擇了後者。因為若沒有了俄的「威脅」，北約便沒有藉口去控制歐洲。首任北約秘書長伊斯梅（Lionel Ismay）形容北約的作用是要：「讓美國介入（IN），令俄出局（OUT），並使德國（歐洲）不能抬頭（DOWN）。」

俄烏戰事及東方爆發戰爭背後的可能原因：



一、為消除對美國及美元霸權的威脅，美國發動曠日持久的戰爭，以削弱中俄國力。

中俄都有核武，美國忌憚，故不會直接與中俄開戰，但會喜見在美國境外發動代理人戰爭。回溯80年代，美國支持阿富汗的穆斯林游擊隊與前蘇聯打仗，從而搾乾蘇聯的經濟。





中俄已清楚劃出紅線，而美國卻會利用她在烏克蘭及台灣的代理人，逼中俄跨過紅線，引發戰爭。俄烏戰爭於今年2月24日爆發，美元轉強。

去年，美警告德、俄要停建北溪2號天然氣管道，但德、俄不理會，管道工程亦已竣工，所以美國便以烏克蘭戰爭來回應。為何美國容許天然氣管道從俄經烏克蘭到德國，卻不許德、俄直接連綫的北溪2號？因為這樣美國才可透過其代理人、傀儡國家烏克蘭，控制輸歐洲的能源供應，而烏克蘭是有一支獲美國支持的新納粹主義軍隊亞速營，他們策動了2014年的烏克蘭政變後，搞出個傀儡總統澤連斯基（Vladimir Alexandrovich Zelensky）。

北溪2號現已冰封，德國亦已經以更高價，與美簽訂了天然氣供應協議。

二、軍工產業利益的延續

美國有戰爭經濟，撤出阿富汗之後，美國須在世界某個地方發動另一場戰爭，以維持戰爭產業的運作，也為沉疴未癒的「英-美」帝國賦予新生命。二次大戰後，歐洲各國、前蘇聯、中、日都百廢待興，唯美國崛起為世界最大經濟體，而美元則成為了全球儲備貨幣。

世界真正話事人

看看世界各國智庫的計劃和願景，是了解世界局勢的最好方法。

今天世界由誰話事？是一群來自華爾街和倫敦金融城的跨大西洋全球主義者。他們都坐擁巨資，這群資本家來自一眾金融機構，例如高盛、IMF、索羅斯的開放社會基金會；跨國巨企如輝瑞、埃克森（Exxon）及孟山都（Monsanto），以及軍工企業及其附屬公司，如做航空航天的洛克希德、馬丁（Lockheed Martin），他們掌握美（CIA）、英（MI6）等情報機關的資訊，利用像世界經濟論壇等平台，撰擬他們心中的「議程」，並在全世界推銷、落實其遊戲規則，連政客也只是他們預先挑選的代理人。

美國用這「規則」建立了國際秩序，架空了中、俄都有否決權的聯合國，使自己成為唯一制定遊戲規則的強國兼裁判，至於各國都只是其跟隨者。

（iStock）

此外，若一國臣服於西方金融體系，其外交政策便要跟隨華盛頓和倫敦的那一套，所以前澳洲總理莫里森必須做出以下蠢事：一、犧牲3成出口，以取悅美國；二、花350億美元買美製坦克。其實澳洲是個島國，根本不會有來自接壤鄰國的侵略；三、違背了買法製潛艇的合約，而改與美國合作。

歐洲各國領袖與莫里森的做法也差不多，他們支持美國在烏克蘭打一場代理人戰爭，即使這意味着令各國人民陷入經濟動盪。

只要大家看看那些美國的精英做甚麼，便可預知以後幾年會發生甚麼事。蓋茨買了很多農地，他現已是美國最大的地主，因此可以預期，糧食危機最終會出現，相信未來日子更艱難。

阿桑奇說：「如果謊言引發戰爭，就讓真相去終結它。」（完）

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阿桑奇這篇文章已備了好幾天，但扣而不發，因為早發了，會無人看，人家會話你黐綫，這兩日才刊印，希望大家會抽時間看。

此文成於周一，昨晚／今日解放軍打不打並不重要，今時不打，不代表之後不會打，因為美國的國策是撩交打。中國開打的一個關鍵點是，台灣獨立，一獨就是美台單方面改變台海政局，必打。不然，中國要到2025至2030年才具備能力主動把美國踢出台海局。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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