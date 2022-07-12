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嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

港股今早承接隔晚美股跌勢恒指中午收市跌255點，失守所有平均線，收報20869點。市場憂慮美國通脹數據仍未見頂以及企業盈利未如理想，加上內地疫情反覆，港股將進一步下跌？ 目前將資金泊入公用股較上算？比亞迪(01211)疑遭大戶減持急挫，散戶買入時機到？安踏 (02020)第二季主品牌零售金額負增長，惟半日股價不跌反升，半日表現冠藍籌，如何解讀？疫情持續下，體育用品股仍不看好？

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