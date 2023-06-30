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三十年原來可以好快過去。

就連Beyond推出最後一張專輯《Good Time》，都已經是1999年11月的事，當時姜濤還是個半歲幾的手抱嬰兒。

一直有個說法：「沒有家駒存在的Beyond已經失去靈魂，再沒有聆聽價值。」

這說法的前半部分可能對，但後半部分一定錯。

三人時期（1994-1999）的Beyond，其實在音樂表現上作出不少嘗試（例如吸收了當時英國正在流行的Britpop），收起了四人時期最後歲月的那份流行和通俗味，重回搖滾樂隊身份。

這樣說，不是指流行與通俗是問題，事實上流行與通俗從來都不是問題，反而，為了流行而去媚俗才是真正問題，畢竟搖滾樂隊不是一般由主流公司倒模生產的流行偶像，搖滾樂隊，是有話想去說，透過音樂去說。

說家駒是Beyond靈魂，的確是，不因為他是創隊成員，不因為他是主唱，而是因為他是創作重心，創作範圍，包括曲風和歌曲主題。最初，動用著被一般不聽搖滾人士講成「鬼殺咁嘈的音樂」，去說青春的鬱悶、成長的陣痛、理想的幻滅，是大部分年輕人都會有的心聲，而家駒就用他那把帶點沙啞的聲音，幫大家嗌出來宣洩出來 —— 同時也幫自己宣洩出來。

但理由再強烈的個人宣洩，都只是自己一個人的事，沒有公共意義，偏偏很多樂隊到此就行人止步；家駒卻能由個人情緒宣洩，漸漸轉至對外在世界的觀照，原來有些人類問題，是共同的，是因為身處於同一個（人為）世界。

這是家駒的視野。不是任何夾Band的人都擁有這種視野。

當然家駒能夠開展這種視野而我們又能夠留意得到，是因為Beyond真的紅了，有人氣了，由所謂地下走上地面 —— 不只地面，直情走入紅館舞台。

能夠流行，因為樂隊有了Hit歌，成功吸引大眾，甚至吸引很多媽咪。流行衍生不少產物，例如電影，例如電視劇，又例如特別為暑假而設的電視特備節目《Beyond放暑假》，Beyond由以往宣洩鬱悶的青年，變成開開心心陪學生放暑假。

在音樂表現上的確是變了，但不代表Beyond變了質，因為家駒沒有變質，無論是流行以外抑或流行之內，無論是當日在高山劇場流住汗唱《永遠等待》，抑或後來在《勁歌金曲》獻唱《真的愛你》，家駒仍是家駒。

家駒生前有沒有真的作過歌給肥媽？不重要，重要是這個人在短促一生所做過、所爭取過，以及留下了甚麼。







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