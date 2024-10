《焚城》給我看見的各類香港人

加入最愛專欄 收藏文章

香港災難片,一直不多,或許因為,香港真的是福地,最大災難,就是經濟災難——但經濟災難,不好拍,而且誰會俾錢買飛入場觀看一場自己切身感受的災難?

看災難片,某程度上是身處一個安全地方或距離,遙看一場(想像中的)災難,而重點是到最後,自然有英雄出現,解決災難,不論那場是天災抑或人禍。

是的,災難分天災和人禍,或二者合一。

《伊波拉病毒》那一場,絕對是人禍。

一個天生對伊波拉病毒免疫的惡人,就如一個擁有Super Power的Supervillain,而因為他由衷地覺得全世界都在恰他(如果你有看,應該記得那一句他經常掛在口邊的豪邁對白),他誓要把體內病毒無私獻給全世界。當年看,驚㗎,但因為齣戲的調子帶有一份嬉鬧,以致我又驚又笑。

如果《伊波拉病毒》的壞人就只是一個普通人,那麼,《焚城》的壞人,真真正正造成這場人禍的人是誰?

當然是王敏德飾演的高培德。他利用一條新推行的「外地貨櫃免檢」條例,在香港傾倒各種危險廢料,結果,間接釀成一場輻射洩漏。留意,這個高培德即使會講廣東話,但大部分時候,講英文,講英文的有錢商人,不是好人。他的壞心腸,還包括把自己公司發展的屋苑起在一個對住回收場的山上,好讓買得起豪宅的人,入伙後能夠居高臨下,望住踩住腳底下的窮人。

但返本歸初,都是因為有官推行條例,高培德才能亂來,而當日推行條例的,是劉德華飾演的范偉立。他推行條例那一年,是1996年,港英政府時代。臨近回歸才推行這麼一條法例,居心叵測。

不過范偉立後來知錯了,辭官,去讀書,先後完成兩個博士學位,成為垃圾處理專家。危機當前,身處海外的特首找他擔任專家顧問,事不宜遲,立即去政總同一班高官開會——大部分高官都和范偉立做過同事,包括莫文蔚飾演的署理特首Cecilia,開會期間一直懶理范偉立意見,處處跟他作對,報仇咁報。事後回看,這場人禍之所以短時間內無法收拾,剛復自用的她難辭其咎——難辭其咎的不只她,還包括其他有份在冷氣房參與這場閉門會議的高官們。

有理由相信,如果成齣戲都在拍班官開會,隨時演變成另一場災難——電影聰明在,大部分時間都用來描寫身處災場的消防員,怎樣出生入死,怎樣視死如歸——當中完全沒有人揸流灘。總之,在《焚城》,消防是由始至終最顯眼的紀律部隊,Salute。

但無論誰是最壞的人,誰又最幫得人,真正蒙受災劫的始終是香港市民,而且主要是住在新界北的居民。那幾幕描寫新界北居民疏散、迫醫院、去超市搶購日用品的戲,比起那連場大爆炸和沖天火災,講真,更震撼,也更難堪。

好彩,這場災難被安排的發生時間,是2007年。壞的人、無能的人、剛復自用的人,都已成過去,The best is yet to come。







