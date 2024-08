Art & Living



收藏文章 首屆ART021當代藝術博覽會:五大單元散落城市各處,隨時隨地遇上藝術! 趁著夏季的熱流,首屆ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會將落戶香港,於熱辣辣的8月尾舉辦! 首屆ART021 HONG KONG將展出來自13個國家和地區的73家畫廊和項目,分為五個單元進行。分別是主畫廊單元(GALLERIES)、影像單元(VIDEOS)、藝構之旅(SCULPTURE)和藝拓現場(EXPANSION),以及大灣區藝術周(GBA ART WEEK),不同於以往的藝術博覽會,ART021 HONG KONG的五個單元將在不同地方和日子舉辦,讓藝術遊走在城市中。 主畫廊單元GALLERIES 西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部 「主畫廊單元」匯集40間藝廊參展,包括香格納畫廊、當代唐人藝術中心、季豐軒、蜂巢當代藝術中心、天綫空間、沒頂畫廊,凱旋畫廊、白石畫廊、亞洲藝術中心、大未來林舍畫廊、亞紀畫廊等。此外,卓納畫廊、桑塔畫廊、梅隆赫畫廊和柯芮斯畫廊亦將以特別項目的形式,在不同區域展出大型創作,與此同時,同場還有現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術等不同媒介的作品。 影像單元 VIDEOS 亞洲協會香港中心 「影像單元」則聚焦在影像藝術的探索,屆時將於亞洲協會香港中心進行為期地舔的放映項目。參展畫廊包括千高原藝術空間、維伍德畫廊、桑塔畫廊、柯芮斯畫廊、大未來林舍畫廊、沒頂畫廊等。從新銳藝術家的實驗性探索到知名藝術家的美術館級別作品,一探以影像為媒介的藝術探索與表達方式。 藝拓現場 EXPANSION & 藝構之旅 SCULPTURE 藝穗會 「藝拓現場」將於藝穗會舉辦,讓藝術遊走在中環的鬧市中。這個展區與城市文化地標產生互動,將聚焦在觀念性藝術項目,讓人一探當代藝術的多樣性。 藝構之旅 SCULPTURE 維多利亞公園、藝穗會 「藝構之旅」則聚焦在公共藝術和一系列雕塑作品上,除了在維多利亞公園進行外,有部分作品也會於藝穗會天台展出,免費開放予公眾參觀。展覽將匯聚來自羅伯特·印第安納(Robert Indiana)(佩斯畫廊)、卡米耶·昂羅 (Camille Henrot)(梅隆赫畫廊)、徐震(沒頂畫廊)等多位在公共藝術領域廣為人知的當代藝術家的作品,讓大眾近距離接觸藝術,感受其與周遭的關係! 最後,「大灣區藝術周」則有待公佈,想於這個夏季來點藝術衝擊的你,就不要錯過首屆ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會啦! ART021 HONG KONGR博覽會日程 日期:8月28日至9月8日 門票於cityline發售。 博覽會日程 主畫廊單元 GALLERIES 日期:8月29日 – 9月1日(公眾日:8月30日 – 9月1日)

地點:西九文化區管理局大樓 富藝斯亞洲總部 影像單元 VIDEOS 日期:8月29日 – 9月1日

地點:亞洲協會香港中心 藝拓現場 EXPANSION 日期:8月29日 – 9月1日

地點:藝穗會 藝構之旅 SCULPTURE 日期:8月28日 – 9月8日

地點:維多利亞公園及藝穗會 大灣區藝術周 GBA ART WEEK 日期:8月28日 – 9月8日

展覽完整時間表即將更新

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau



《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情?培養上進心唔係靠鬧?子女一旦失控教你點應對!► 即睇

Luxury Watch Trends for 2024

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



大國博弈

貨幣攻略

More

Share















Copy Info

首屆ART021當代藝術博覽會:五大單元散落城市各處,隨時隨地遇上藝術! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/feature/45416 夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施! ► 立即了解https://www.etnet.com.hk/www/tc/health/136958

Close