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19/06/2024

漫步東京銀座！走進Shiseido Gallery、精工博物館、Nissan旗艦店，一趟世界級的精品深度遊

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　　上一篇介紹了藏身於東京銀座小巷中的咖啡專門店「琥珀咖啡」，歎過陳年咖啡，步出咖啡店就如由昭和時代穿越回到現在。眾所周知，銀座是日本最繁華地區之一，世界級精品林立，所以人們總是把銀座聯想到購物。但除了行街Shopping，銀座還有藝術、工藝發展和科技潮流等不同方面，就讓筆著介紹如何漫步銀座，免費地感受不一樣的銀座。

 

Read more: 東京朝聖日本第一間咖啡專門店：琥珀咖啡！呷著罕有陳年咖啡，感受昭和氣氛與咖啡職人精神

 

　　銀座是位於日本東京都中央區西部，由銀座一丁目至銀座八丁目。在星期六和星期日中午到傍晚，銀座的主要道路，從東京地鐵Metro銀座站，經中央通到銀座八丁目約一公里範圍會成為行人區，日本人稱之為「歩行者天国」。

 

　　

說到銀座，大家腦海裏面會出現甚麼畫面呢？筆者就Google了銀座這一詞，十居其九的圖片都是這個地標，筆者稍後再為大家介紹。

 

　　

在「琥珀咖啡」（紫色標記）嘆過咖啡後，大家可以跟著路線花兩至三個小時漫步銀座。（圖片取自Google Maps）

 

Shiseido Gallery

 

　　

第一站是Shiseido Gallery（#1），在資生堂銀座本店「銀座資生堂大樓」內，全幢大廈11層，外牆用上資生堂經典的紅色，非常搶眼，遠遠就認出它。

 

　　

走進銀座資生堂大樓，見到的不是護膚品，反而是銀座本店限定的糕點。在右邊有樓梯通往B1/F的資生堂畫廊。

 

　　

資生堂畫廊於1919年開業，據說是日本仍在運營中的最古老美術館。畫廊有五米高，吸引不少日本和外國藝術家在這裏舉辦展覽。迄今為止，畫廊已舉辦了3,100多場展覽，當中有不少是新興藝術家的首次公開展覽。

 

　　

參觀完後，可以乘升降機回一樓，升降機的版面非常特別，呈圓柱形，按鈕以圓形布局，玩味十足。

 

Shiseido Gallery

地址：東京都中央區銀座8-8-3東京銀座資生堂大樓B1/F（Google Maps

電話：03-3572-3901

開放時間：平日11:00 - 19:00，星期日及公眾假期 11:00 - 18:00

休息日：逢星期一

入場費：免費

詳情：官網

 

下一頁：精工博物館

 

 

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