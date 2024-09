意大利但丁神曲地獄篇歌劇：於一級歷史建築儒教孔聖堂，感受以當代手法帶來的實驗性「遊地獄」

加入最愛專欄 收藏文章

說起意大利歌劇,偶爾會聽聽花腔女高音Cecilia Bartoli,也會想起Puccini,這套有近五百年歷史的傳統歌劇在2021年曾被配上廣東話,在香港換上喜劇式表演,但在香港,縱然歷屆香港藝術節也不斷搬演意大利歌劇,但礙於外語關係,始終被視為小眾藝術媒介,何況是contemporary版、以人聲及大提琴創作以但丁《神曲》為題的作品 《聲音與大提琴的演習:但丁神曲》(Exercises for Voice and Cello on the Divine Comedy)?

且慢,原來上周五在銅鑼灣難得開放的孔聖堂禮堂上演,難得啊,便提步從銅鑼彎利園走上加路連山道,經過南華,天雨下肅殺閒靜,正好適合準備「遊地獄」的情緒。

孔聖堂禮堂屬一級歷史建築,於1935年建成,用以宣揚孔子及孟子學說,唐君毅、牟宗三、錢穆與饒宗頣便曾在此演說,連蕭紅也在這裏出席過魯迅的追思會,並報告魯迅生平事跡。當年供華人集會的禮堂不多,所以很快成為文化界重要集會場地。有趣的是,孔聖堂提倡儒家文化,但也開明,故此吸引新文化運動健將在這裏演說。

發展成大成中學,再演變成標榜「孝悌忠信、禮義廉恥」的孔聖堂中學,已是後話,更曾發生過連串政治事件,不贅;但它「出產」過一些文化界校友,例如書畫家老瑞松及趙炯輝,音樂人古馳及鄭子勁,還有藝人陳國鋒、張頴康與呼籲觀眾「報東張」的吳幸美。

說回「遊地獄」,不是李居明的《大迷信》,而是由知名意大利女導演暨演員 Chiara Guidi ,與專攻即興、電子音樂及搖滾音樂的大提琴家 FrancescoGuerri合作的聲音實驗,引領觀眾鑽進最偉大詩人但丁《神曲·地獄篇》描繪的地獄境界,圍繞人類絕望的幽魂與蛻變,儼如讀著夏目漱石《心》裏一句「我只是深深感到人的罪」,或想像日本導演中川信夫電影《地獄》(1960)中種種不寒而慄的畫面,久未忘懷。

話說回來,這個聲音實驗歌劇說是Divine Comedy,Guidi 40年來研究聲音(包括嗓音)作為解讀文本意義的關鍵,於是偶然一兩聲怪叫,夾雜著肢體動作,確實有馮素波式「阿婆叫歪晒,一定有古怪」的荒誕喜感——是次表演由熱愛東方文化的深水埗放映工作室旲堂(Thy Lab)創辦人 Alberto Gerosa策劃,平日在中文大學教授劇場人類學、表演研究及民族誌電影,能夠想出並完成這個碰撞,也是一期一會的奇特。

不是《玩轉極樂團》,也不是《與神同行》,更絕非《單身即地獄》, 《聲音與大提琴的演習:但丁神曲》加上當下香港人在孔聖堂中的交感,像是一層一層低處深潭的穿越,可以無所畏懼,衝破地獄,又折返人間,一息尚存間,回想這裏發生過的風波,猶如羅文《孔子曰》唱道——無慾會感自由,無求便沒有了爭鬥——也就不妨嬉笑怒罵怪叫一場,成就一趟饒富意思的藝術體驗。







