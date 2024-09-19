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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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19/09/2024

中醫分享皮膚嫩白滑心得！要養好肝脾肺腎！9種食物便宜又有效！枕頭套質料都關事？美容醫美做太密有反效果！調理脾胃養肝補腎推介一款糖水！杞子紅棗點食補而不燥？

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　　擁有白哲水潤的肌膚，可說是不少女生一生的課題！除了使用美白產品，原來也可以從中醫角度入手！要改善膚質色調，先要養好肝脾肺腎！除了戒凍飲，還有哪些日常注意點？普通食材如番茄、雪耳、淮山的養生性價比超高？枕頭套質料都和皮膚有關？醫美做太多反有機會變「害膚」！想調理身體，有哪些食材／糖水好推介？今集再次請來許懿清中醫師和大家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok     
 

 

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