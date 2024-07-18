中醫講減肥去水腫！瘋狂運動減慢瘦身進度？傷正氣！邊種體質不宜跑步？2款消暑去濕湯水推介：冬瓜湯加2種材料先有益！中藥Body Mask可美白去橙皮紋？

上集和大家分享了女士們如何瘦身不瘦胸的秘訣，今集繼續和大家探討種種關於瘦身、去水腫的迷思！如瘦身後出現橙皮紋，中醫可幫到手？可透過針灸、穴位、食療甚至中藥Body Mask幫手！此外，很多人想火速瘦身都會瘋狂做運動，原來過分運動會減慢新陳代謝，分分鐘會瘦身失敗！陰虛火旺、虛胖體質的人各適合哪些運動？食療方面，中醫又會推界哪兩款湯水助大家夏日消暑去濕！常飲的冬瓜湯，除了薏米，最好多加兩種材料更有益！事不宜遲，今集再次請來許懿清中醫師和大家分享夏日瘦身貼士！

改善橙皮紋穴位詳解





1. 血海穴：可以簡便取穴法來確定，坐在椅子上伸直腿，膝蓋側會出現凹陷處，凹陷處之上方有一塊隆起的肌肉，該肌肉的頂端就是血海穴。



2. 風市穴：位於股部，髕底上7寸，直立垂手，掌心貼於大腿時，中指尖所指凹陷中，髂脛束後緣位置。



3. 膝陽關：在膝外側，當陽陵泉上3寸，股骨外上髁上方的凹陷處為膝陽關穴位所在之處。



4. 中瀆穴：位於在大腿外側，風市下2寸，股外側肌與股二頭肌之間。



5. 環跳穴：位於股骨大轉子最上方約四至五指寬的地方，最簡單的取穴方式是在站立情況下雙腳張開 120 度，此時屁股兩側最凹陷的地方就是環跳穴。



6. 承扶穴：位置在大腿後面，臀下橫紋的中點。



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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

