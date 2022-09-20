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不少人覺得Speed dating是盤容易的生意，沒有多少成本和技術含量，只需介紹對象，無論成事與否，都能收取千元的回報，輕鬆又簡單！

好友是Speed dating公司的老闆，她經常說「百樣客、百樣要求」，如果以為真的介紹一個便安坐收錢的話，未免太好做了。

「初時見呢個客正正常常，點知原來質素勁低！」她反著白眼的說：「第一次介紹左A女，佢地無一齊，但都約會左成個月丫，我聽A話佢份人自大、無禮貌，A就無再發展啦，點知個男人竟然嘈我，話呢次唔計數，唔會俾錢！」

「見都見左一段時間，Speed dating保證一定會拍拖咩！」我笑到出口，果真有些客人臉皮厚得很，已享用服務，自己問題未能把握機會，卻想著約會過後能免費？！

「第二次佢講明要搵個樣靚身材正既對象，我就介紹女仔B俾佢，諗住俾個好機會佢啦，個女仔有返咁上下條件，大把得揀，覺得佢只係普通，佢又投訴，話B拒絕在先，今次唔應該計！」

他目標很明確，要每次能成事，才願意付費吧！

「最近我安排埋第三個女仔C，佢地進展到有攬有鍚，但佢最後竟然唔同人一齊，話嫌C份工麻麻，樣又唔夠靚！佢今次無話要免費，只係擺明係個玩家啦！」

Speed dating服務一般是盡量按雙方要求配對，但相配或成功與否，從來不會保證。偏偏就是有些客人，認為付了錢，便能開出各式各樣perfect的條件，每場約會、每個對象都要稱心如意，還乘機挑剔，想搵著數，實在是難忍呀。

好啦，難得他這次終於有所得著，有齊曖昧和親密行為，付費也不至於感覺蝕了！這種不理好醜，用盡借口佔便宜的，可不一定是條件較差才更會計較的男人，他可是三十多歲，自命一表人才，年薪超過50萬的中產男呀！

與其執著於「不成功不付費」，倒不如檢討自己，為甚麼A女子和他約會過後，依然不願更進一步；又或是條件相當不俗的B女子，沒想過考慮他。自身性格、條件力有不逮，服務已安排但「捉到鹿都唔識脫角」，他大概忘了他揀人，人揀他吧！







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