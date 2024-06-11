尖東酒店科研健康主題下午茶：惹味烤草飼牛扒田螺配黑松露薯蓉、超鮮味煎盲鰽魚柳伴黑魚子！頂級日本水果入饌低脂甜點、任食雪糕零邪惡感

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在打卡年代，下午茶最重要就是IG-able，賣相行先，味道雖然重要，但排第二。至於理念，已經不是考量條件。所以，十分欣賞Hotel Icon的行政總廚何偉誠Danny Ho師傅，亦即榴槤王子。Danny每次設計的下午茶由味道至賣相也花足心思，配合不同季節時令。而六月在GREEN最新推出的「森煥輕盈日本水果AkkMore™下午茶」更是充滿理念，希望將理大的科研成果分享給更多人，也為下午茶注入低脂健康概念。這種下午茶，有深度！

最近一直在下雨，天陰陰的。但來到Green坐下，高高的樓底加上綠色植物牆，就像置身溫室當中。即使落地玻璃窗外下著雨，室內仍有種陽光感。當下午茶上枱時，看見手工做的可愛「野菇」，更將心靈帶入童話森林當中。

下午茶由下三時開始，建議午餐不要吃太飽，甚至可以跳過午餐。Green的下午茶出名豐富慷慨，頭盤、主菜和甜品分開上。森煥輕盈日本水果AkkMore™下午茶的頭盤便有Impossible™植物牛肉他他配鵪鶉蛋，炒有機滑蛋伴鳳尾蝦，挪威煙三文魚玫瑰伴珍珠魚子醬配蜜糖芥末汁及野菌松露白醬湯。

最喜歡Impossible™植物牛肉他他配鵪鶉蛋，像漢堡鬆軟鮮味，加上鵪鶉蛋也不覺膩。炒有機滑蛋伴鳳尾蝦口味親切，而且蝦肉彈牙爽口，很美味。挪威煙三文魚玫瑰伴珍珠魚子醬配蜜糖芥末汁很開胃，配上菇香濃郁芬芳的野菌松露白醬湯，味蕾全開！

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