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藝術是可以將不同界別人士聚在一起，以共融的心聯結社會，與此同時更可為年青一代傳承更多的藝術技能，同時也提升他們自身的社會價值。

「小龍馬慈善基金」（下稱：基金會）在2022年初成立，基金會於短短成立的數月，舉辦了逾十場大型小龍馬展覽及快閃展覽活動，於香港各區共展出逾千隻小龍馬，他們除了得到香港賽馬會鼎力支持外，基金會更與多個慈善機構及辦學團體合作，盡顯藝術無分界別，活動遍佈 18 區，促進社會共融，為需要不同適切關注和關懷的兒童和青少年（如自閉症、患身體殘疾、癌症和精神病）注入正能量，將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。

基金會於今年10月進一步推動青少年與兒童的文化藝術發展和正能量，得到香港賽馬會支持與海洋公園水上樂園贊助場地，成功設立全新近五千呎的小龍馬藝術館。大會早前舉行簡單而隆重的開幕禮，當日更邀請到香港賽馬會行政總裁應家柏先生，海洋公園主席龐建貽先生、海洋公園行政總裁黃嗣輝先生、小龍馬慈善基金創會主席馬興文先生、小龍馬慈善基金創會副主席莊家豐先生、小龍馬慈善基金創會副主席羅志豪先生一同與為巨形小龍馬即席添上幸運色彩，同賀藝術館開幕。同時象徵著三大機構對實踐社區共融的貢獻，以及致力為推動 青少年與兒童的文化藝術發展和推廣正能量的努力。當日大會更邀請得到五大慈善團體（東華三院、保良局、仁愛堂、九龍樂善堂以及博愛醫院）的總理與理事到場支持，與60位兒童／青年到場創作屬於自己的守護天使小龍馬，同場更邀的多位名人明星一同發揮藝術創作，實踐共融。藝術館將於2022年第四季開放，供入場人士參觀。

小龍馬藝術館以多個不同主題的小龍馬展覽區組成，並展出不同主題的小龍馬，當中包括基金會早前舉辦的藝術活動中孩子們所繪畫，以及不同明星和名人創作的小龍馬。展館包括多個藝術體驗與培訓的主題區，旨在為受惠的兒童及青少年提供全方位視覺與文化藝術學習和交流的機會。展覽館更加入課室以供基金會第二階段的線上VR藝術課程之用，將小龍馬的正能量傳揚到更多受眾，所有的孩子可以在線上學習藝術，啓發少兒的跨界性思維。

小龍馬背後意義很有意義，龍在天，馬在地，龍代表中華民族馬代表世界。他是中西方共融的仁愛，小龍馬的使命是 Give Touch Share Love 給予藝術色彩和愛度並帶給小朋友光明與希望。

慈善團體和不同的企業應該提供各式各樣多元文化活動，如透過舉辦文化展覽、文化講座及藝術工作坊，推廣尊重多元文化和種族共融資訊，建立多元文化互動平台，提供社會不同人士交流的機會，認識、包容與尊重彼此的不同。

多維履責，高格行善，選擇具體的角度和切口。通過探討尋新主題，在智慧城市發展下的創新方案須切合具體實際。凝聚向善力量，企業為數碼公益慈善新生態貢獻智慧—善經濟時代，公益慈善有哪些新機會？

以往當捐贈者向慈善機構捐款時，他們的捐款通常只會得到一張「感謝」的紙條，或是可以把他們的名字寫在紀念牌匾上的機會。這的確展示了對慈善事業的支持，但它缺乏鼓舞人心的好處。

其實與慈善捐贈有關的NFT是可展示慈善機構支持在數碼世界變得時髦。由慈善機構創建的NFT不僅是出於某種目的而開發的，它們也是具有吸引力的和令人興奮的。NFT也給了一個美麗的數碼藝術作品展示給世界的機會。Instagram和Spotify在各自的平臺上同時引入NFT功能，而未來由NFT驅動的捐贈看起來會愈來愈大眾化。而這些社交平台上具有團結起來支持有意義的事業的潛力。

事實上，香港一直是中外文化藝術滙聚的地方，我們的獨特文化，為香港帶來不同風格的展覽，文化、體育和旅遊的事業需要傳承，培育人才非常重要。三亦需要有大量的群眾基礎，拓展觀眾層、增加支持者以致參與者是必須的工作。各人懷著熱誠，虛心與各持份者及市民大眾保持交流溝通，砥礪前行。

古物古蹟辦事處（古蹟辦）舉辦的「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽，現已圓滿結束，成功地鼓勵了殘疾人士發揮創意，以獨一無二的畫作賦予欣賞歷史建築一個嶄新角度，連繫大眾及殘疾人士，促進社會共融。逾30幅入圍作品由2022年9月16日至11月16日在香港文物探知館展出，讓觀眾欣賞既有城市面貌亦具創意的畫作。得獎名單及其他詳情請瀏覽比賽專頁：https://amo-artinclusion.etnet.com.hk/2022/zh/index.php

為積極構建數碼公益慈善新生態貢獻智慧，凝聚社會各界力量，促進數碼公益慈善事業發展，讓社會經濟發展更有質感、更有溫度，讓社會各階層在共用數碼文明成果中更有獲得感、幸福感、安全感。與公益共同成長，成為公益「先驅者」。







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