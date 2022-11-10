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草間彌生粉絲注意！M+博物館（M+）為慶祝開館一周年，將於11月12日起舉辦首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，展出有「波點女王」之稱的日本當代藝術家草間彌生逾200件作品！談到草間彌生的作品，相信大家第一時間想到的是，用上大膽配色、布滿密密麻麻圓點的「黃色南瓜」！草間彌生為是次M+展覽而全新創作的大型雕塑《南瓜》日前已率先安置在博物館地下大堂供大家先睹為快！想知M+草間彌生展覽還有甚麼其他驚喜？往下繼續睇！

草間彌生

攝影：Yusuke Miyazaki

鳴謝大田秀則畫廊、維多利亞．米羅畫廊及卓納畫廊

草間彌生《南瓜》2022年／「草間彌生：一九四五年至今」展覽現場／2022年

攝影：鄭樂天

圖片：M+，香港

去展覽欣賞草間彌生的作品之前，先要做一下功課，了解草間彌生的故事！現年93歲的草間彌生，從小就很喜歡畫畫，卻於9歲那年患上神經性視聽障礙，自此受幻覺困擾，直言：「我看到的世界仿佛隔著一層圓點狀的網」。惟當時她的家人並沒有這些困擾當作一回事，草間彌生唯有將自己的所有情感投注在畫作上，把畫畫則成為她忘掉身心痛苦的唯一方法。後來草間彌生的作品開始受到世界關注，更被視為當代藝術的經典，不斷在世界各地展出。她亦因此獲得「21世紀十大前衛藝術家」、「日本國寶級藝術家」、「波點女王」等稱譽！

是次「草間彌生：一九四五年至今」展覽按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。展覽共分6個主題，分別為「無限」、「積累」、「全面連結」、「生物宇宙」、「死亡」和「生命的力量」，涵蓋繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料等各種媒材！

【M+草間彌生展覽】率先睇草間彌生部分作品：

草間彌生《肖像》2015年 ／塑膠彩布本 145.5 × 112 厘米

Amoli Foundation Ltd.藏

草間彌生《自我消融》1966至1974年／彩繪人體模型、桌子、椅子、假髮、手袋、馬克杯、盤、水瓶、煙灰缸、塑膠植物、塑膠花、塑膠水果／尺寸可變

圖片：M+，香港

草間彌生《無題（椅子）》1963年／縫製填充織物、木、顏料 81 × 93 × 92 厘米

藝術家自藏©草間彌生

圖片由草間彌生紀念藝術財團提供

草間彌生《性愛執念》1992年／塑膠彩布本，共兩屏 194 × 260 厘米

Lito and Kim Camacho Collection

草間彌生《玉米的枯葉》1945年／岩彩紙本 38 × 50 厘米

藝術家自藏

草間彌生《如今你死了》1975年／墨水、粉彩及拼貼紙本 54.8 × 39.7 厘米

世田谷美術館藏

草間彌生《我那顆煩惱多多的心》2013年／塑膠彩布本 194 × 194厘米

藝術家自藏

鳴謝大田秀則畫廊、維多利亞．米羅畫廊及卓納畫廊

下頁：率先睇草間彌生全新作品、更多展覽詳情







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