今早在網絡上超多網民在討論梁朝偉,大家知道為甚麼嗎?原來昨日韓國怪物女團New Jeans的最新MV中,竟然出現了一位大家都熟悉的人──梁朝偉,不少韓迷一見到梁朝偉在片中出現,都不敢信相信他竟然會出現在Kpop MV中,而他在片中的白髮造型,更令不少人感到驚喜!

韓國女團New Jeans由5位成員組成,包括Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein,她們一出道就有不少歌曲紅遍全韓,好像是《Hype Boy》、《OMG》、《Super Shy》等,更有不少時尚品牌找她們代言,所以被稱為「怪物新人」。

圖片來源:IG@newjeans_official

圖片來源:IG@newjeans_official

New Jeans昨日推出了「'Cool With You' & 'Get Up' Official MV」,在MV中除了請來《魷魚遊戲》的鄭好娟,更找來影帝梁朝偉助陣。

圖片來源:YouTube@HYBE LABELS

圖片來源:YouTube@HYBE LABELS

片中一名男子在馬路對面向鄭好娟揮手,此時鄭好娟突然收起笑容,原來她是看到該名男子身後的梁朝偉,一頭灰白髮色造型的梁朝偉出現後一直看著鄭好娟,而鄭好娟則一臉震驚的表情,吸引到大家想知到底是甚麼一回事。

圖片來源:YouTube@HYBE LABELS

圖片來源:YouTube@HYBE LABELS

梁朝偉出現在Kpop MV中,雖然只有大約10秒的鏡頭,但演技已引起不少網民的關注。影帝梁朝偉其實在韓國的人氣一直都相當高,上年曾現身韓國機場,當時都有不少韓國影迷守候;而在釜山電影節更有多名粉絲鼓掌歡呼。

不愛熱鬧的梁朝偉非常低調,近年不時會接一些電影拍攝,在今年的第16屆亞洲電影大獎中,憑《風再起時》獲得最佳男主角;在第80屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬,是首名華人演員獲得這項殊榮。

