今日是Halloween萬聖節!大家有沒有「撞鬼」好節目?除了外出狂歡,不少人都會選擇在家中睇一齣恐怖驚悚電影或劇集應節!兩大串流平台Netflix及Disney+在萬聖節前後就推出大量恐怖劇集和電影,相信總有一套啱你煲!

Netflix恐怖片單 ︳1. 《殮房驚魂 Possession of Hannah Grace》:失控驅魔儀式展開殮房怪象!

被惡靈纏身的漢娜,在一次驅魔過程中失控,殺死一名神職人員,然後惡靈開始慢慢吞噬她的靈魂!幾個月後,負責在停屍間守大班的主角梅根被指派看守一具血肉模糊、面目全非的屍體,很多怪事接二連三出現,梅根更被鎖在走廊,她不禁懷疑這條屍體是否有甚麼故事尚待發掘!

電影中周不時出現驚恐鏡頭及叫聲,突然嚇人一跳!膽小的大家記得做足心理準備,以免隨時看到發惡夢!

(圖片來源:Netflix)

Netflix恐怖片單 ︳2. 《今·猛·夜 Deliver Us from Evil》:連環兇殺案震驚全城!警察查案連累妻女?

一部2014年的恐怖電影《今·猛·夜》在今年萬聖節被重新推上榜!故事發生於美國紐約市,一連串的駭人兇殺案令市民們人心惶惶,令整個城市充滿恐慌。正當大家連外出都不敢之際。警探Ralph Sarchie自動請纓查案,自認無神論者的他面對神父的邪靈附體之說不以為然,但最後真係不斷發生靈田異事件!究竟正義之士與邪靈的對抗誰勝誰負?

(圖片來源:Netflix)

事故接踵而來,更令Ralph的妻女有生命危險,使Ralph放下以前的看法,與神父一同驅魔,究竟邪靈有甚麼目的?最終又能否反抗?

Netflix恐怖片單 ︳3. 《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件 Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel》:藍可兒失蹤全記錄!一連4集探討各大疑團

大家還記得加拿大籍港人藍可兒於10年前在美國一間酒店失蹤,其後在水塔中發現溺斃的懸案嗎?當時酒店升降機閉路電視被公開,看到她不停做出古怪行徑,弄得很多人出入門口都有陰影!Netflix早年把這宗奇案拍成記錄片,重組事件!

(圖片來源:Netflix)

幕後團隊請來當時負責案件的刑警、酒店職員,以及案發期間的住客訪問,從不同角度嘗試找出真相,一連4集不停穿插閉路電視影片等,令人不停聯想背後真相,大家準備好重拾10年前的恐懼了沒有?

