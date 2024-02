加入最愛專欄 收藏文章

亞民興昌在港經營度身訂造洋服已逾百年,當初看到一篇網絡文章介紹香港的 Bespoke 工藝,內文提及高和皮鞋和亞民興昌,由於四字的店名比較罕見,於是搜查了這家老號的歷史,原來香港文化博物館早在 2007 年發行的「潮 - 香港時裝設計」特刊內指出「亞民和興昌是一對好朋友,一位經營洋服,一位買賣洋雜貨,後來由於洋服的需求不斷增加,便合夥成立了亞民興昌,全盛時間有三十位裁縫師傅」。文中所述的全盛時間,就是上世紀 50 年代至 60 年代,當時本地裁縫業發展蓬勃,亞民興昌(1898)、培羅蒙(1919)、怡安泰(1937)及何超洋服合稱「四大裁縫」。時至今日,只剩亞民興昌及培羅蒙仍在經營,前者坐落文華東方酒店的閣樓,後者設店於中環商場 The Galleria。早期亞民興昌的店址在皇后大道中 54 號,大概在 60 年代,作為長期顧客的渣甸大班 Hugh Barton 邀請進駐文華酒店商場。稍作考慮後,亞民興昌接納遷址邀請,從此長駐文華。

有關裁縫店的歷史,全賴總經理潘應高先生詳細地講解。他早在1954年加入亞民興昌,見證老舖的發展和行業的變遷。談及不少往事時,潘先生拿出不少書本、雜誌、舊照及單據等等,依圖據物深入解釋,訪談相當精采生動。

談完歷史,再說出品。亞民興昌搜羅英國、瑞士及意大利的頂級布料,品牌包括 Scabal、Holland & Sherry 等等。選定布料,度身、試身及縫製均由經驗老到的裁縫負責,手藝精湛且一絲不苟,多任港督及本地富商在此訂造洋服,足證手工久負盛名。為了保持製作水準,百年老號從不外包製作,每件 Bespoke 均屬「香港製造」及「老店工藝」。此外,亞民興昌的洋服及相關產品的種類相當齊全,度身訂造方面,在恤衫、西褲及西裝外套之外,亦可為顧客訂造日大禮服及晚大禮服,現成產品則有領呔、煲呔、袋巾、領巾、吊帶及袖口鈕等等。

部份港人視裁縫業為夕陽行業,認為現今成衣大行其道,度身訂造只會走向沒落。其實不少高檔裁縫店仍然不愁客路,畢竟香港從來不乏講究衣著的仕紳名流,出入中環甲級商廈的律師、會計師及銀行家均為 Bespoke Tailors 的忠實顧客。亞民興昌坐落文華酒店,因利成便,經年屢獲各國政要商家青睞,加上多年累積的長期顧客偕同下一代光顧訂造西裝,行業前景絕非悲觀。反而裁縫業的最大挑戰是青黃不接,早在 20 多年前,潘先生已經提及傳承的困難,當時他在 Far East Economic Review 撰文,說到「It’s hard to get young people from Hong Kong to become tailors today; they don’t want to take the time to learn.」。上世紀 90 年代的香港,百業蓬勃,機會處處;至於裁縫學藝,滿師或需十年,而且過程刻苦,年青人另作他選,不足為奇。時移勢易,當今香港重視手工藝之風再起,裁縫業難覓學徒,大概因為經歷多年招收學徒無果,店舖早已放棄招聘。另外,不少裁縫店仍然採用傳統的招聘方式,例如在舖外貼出招聘告示,成效並不顯著,自然乏人應徵。對於招聘學師,亞民興昌一直保持開放態度,不過對於年輕人是否有志入行,潘先生並無輕言樂觀。其實業內不缺拜師學藝之例,中興洋服(1958年)的曾師傅近年收了兩名徒弟,傳授手縫全毛樸西裝的工藝。本地一定存在願意授藝的師傅及決心學藝的後晉,希望雙方不要輕言放棄傳承。

