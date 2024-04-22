2024-04-22Text: Kennis Wong
WeChat Pay HK x 深圳Costco推港人獨家現金券！用戶人人有份！消費滿咁多錢可減¥100！即睇領取方法及使用教學
深圳Costco今年年初開幕，大家這幾個月有沒有北上大手掃貨？WeChat Pay HK用戶留意！即日起將可領取獨家Costco ¥100門市代金券，只要消費滿¥500就可以使用！即睇領取方法！
買滿¥500即可使用¥100代金券！
Costco出名貨品多又便宜，而且大大份，啱晒北上玩樂，到場大手入貨補給家中所需，又或者當手信送給親朋好友！假如你是WeChat Pay HK用戶，周不時會到深圳Costco入貨的話，由即日起可以到WeChat Pay HK跨境遊頁面，免費領取Costco ¥100門市代金券，只要於店內消費滿 ¥500即可使用！屆時人民幣金額將自動轉為港幣結算，而且毋須手續費！
（圖片來源：開市客）
WeChat Pay HK用戶可以先進入WeChat Pay HK跨境遊頁面，點擊活動橫幅，然後按「立即領取」，就能成功獲得現金券。不過今次的優惠需要透過港幣錢包領取，如果你平日習慣使用人民幣錢包，可以進入WeChat Pay HK App，然後按以下步驟轉為港幣錢包，就能輕鬆領取Costco現金券！
從人民幣錢包切換到港幣錢包領取方法
進入WeChat > 我 > 服務 > 錢包顯示 ¥
（圖片來源：WeChat Pay HK）
點擊右上角三點>切換錢包地區
（圖片來源：WeChat Pay HK）
點擊香港（中國）
（圖片來源：WeChat Pay HK）
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇
- 1
- 2