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兩對父母在談天，忽然有點感慨說：「現代教孩子真不容易，我不想一言堂，不想他們以為父母永遠是對，但又擔心他們胡亂說話，得罪了他人也不知惹來無謂的麻煩！」

大家都若有所思，無言以對。

翌日，四人之中有人忽然有所領悟，說：「我覺得可以教孩子搜尋資料，教他們如何把不同甚至相反的意見和資料分類。我記得我讀大學的教授曾經說過，愈搜尋就愈容易找到互相對立的觀點，就會有更大機會見到比較接近全面的真相。就算他們年紀小未能作多角度分析和作理性的判斷，也最低限度可以明白到每一件事都可以有很多不同的角度，不同的意見。」

《I Swim》劇照

有人問：「如果孩子看了聽了不同甚至是比較偏或小眾的觀點，他們在班房裏表達的話，可能有麻煩，可能會被朋輩排擠校方批評的啊？」

另一人又有領悟說：「哈哈，那麼我們同時要教孩子學citation了。教授不斷提醒我們在引述或轉述他人的觀點和資料時，要記錄引用出處 。如果孩子可以說：『某甲這樣說，某乙這樣說……』都不失為一個學習態度生存方式嘛！」

第四位又忽然頓悟說：「也許孩子們自有其生存之道，他們對著外傭姐姐會說帶口音的英語，對著祖父祖母會說廣東話，在學校卻又字正腔圓地說學校官方口音。如此一來，只要提醒他們在哪種場合說哪套合適的說話，和避免說另外一套沒有人明白的語言，我仍相信他們會掌握到的！」

噢，好一套「學習如何去學習」的精神啊！







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